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ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО

Нас би всі любили, якби ми сиділи й нічого не робили, – глава Мінфіну Данилюк

68 Читать новость на русском
Олександр Данилюк
Олександр Данилюк / Facebook

Міністр фінансів України Олександр Данилюк розповів про особливості роботи свого міністерства, в тому числі й про конфлікти з іншими відомствами.

У квітні 2016-го Олександр Данилюк змінив на посаді міністра фінансів України Наталію Яресько, яке очолювала це відомство в уряді Арсенія Яценюка.

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Після майже двох років на посаді Данилюк запевнив, що зовсім не тримається за крісло і не рахує, скільки місяців ще пробуде на цьому посту.

Якщо звертати увагу на всі конфлікти й всіх, хто їх хоче ініціювати, то не буде часу на роботу. Нині в міністерства та в мене як міністра є дуже багато завдань. Я не рахую, скільки місяців, днів буду на цій посаді. Років, певно, ні,
– розповів Данилюк в інтерв'ю BBC Україна.

Відповідаючи, зокрема, на питання про конфлікт з ГПУ та з профільним комітетом парламенту, міністр сказав, що вони пов'язані з тим, що не всім подобається те, що робить його відомство.

"Ці конфлікти напряму пов'язані з тим, що ми робимо. Якби ми тут просто сиділи й імітували якусь діяльність, то нас би всі любили: і ГПУ, і деякі депутати. Наша команда працює, щоб ламати схеми, щоб докорінно реформувати ключові сфери нашого життя. Хтось від цього втрачає або вплив, або гроші", – зазначив Данилюк.

Теги: Новини України Новини політики Міністерство фінансів України Олександр Данилюк
Джерело: 24 Канал
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