Нас було 35, а ФСБшників – понад 40, – Гриб розповів про обмін і своє життя за ґратами

Як і багатьох інших українських бранців Кремля, 21-річного Павла Гриба доправили до СІЗО "Лефортово" 16 серпня. Тоді ж він і почав підозрювати: його скоро звільнять, втім на всі 100% впевненим не був.

Грибу запропонували написати прохання про помилування, втім, робити це українець відмовився. Про це сам бранець розповів у короткому інтерв’ю УНІАН.

Актуально: Звільнений з полону Гриб: Війна в країні йде, відпочинемо після перемоги

Я весь час знав, що обмін відбудеться. Не на всі 100%, але жодних причин, того щоб це не відбудеться не було. Два роки і два тижні чекав його. Готувався до етапу у колонію, а замість цього потрапив у Москву, у СІЗО №2,

– сказав Гриб.

За його словами, трапилося це 16 серпня. Там його завели у невеличке приміщення з високою стелею, де його чекав заступник начальника виправного закладу. Чоловік запитав у Гриба, чи хоче той додому і запропонував написати прохання про помилування. Політв’язень відповів, що додому хоче, але нічого писати чи підписувати не буде.

Далі – закинули в "хату", переодягнутися не дали, мила не дали. Камера була на одного. Українця до українця не поселять. Із розваг – тільки радіо. Я два роки не міг зрозуміти, як його вмикати, тисну на кнопку, а треба було повертати гучність. Книжку наступного дня дали, фантастику "Метро 2033",

– розповів Гриб.

Українець каже: у "Лефортово" було дещо краще, аніж в інших СІЗО, де його утримували.

"У "Лефортово" давали хліб нормальної якості. Для порівняння, мені до цього давали хліб, який можна було закинути до стелі і він там прилипав. Щось середнє між хлібом і тістом", – додав бранець Кремля.

Після переведення до "Лефортово" минуло три тижні. Гриб каже, його розбудили вночі і сказали: "Речі збирай".

Дали документи, гроші. Повели. Чую в іншому крилі люди перекрикуються: "Слава Україні". Відкриваються двері. Йдуть у формі, потім у чорному за прапором ФСБ. Хтось з них жартує: "О, зоною пахне". Думаю: "Зараз буде "меропріятіе" (побиття ув'язнених – 24 канал). Потім зрозумів, що йдуть за нами. Нас було 35, їх понад сорок,

– розповів про свій останній день у "Лефортово" Гриб.

Далі – був автобус, потім літак. Гриб підтвердив слова Сущенка: в аеропорт бранців везли через всю Москву, проїжджали Кремль.

"Коли мене повели в автобус, там вже був Сенцов. Я зайшов, крикнув: "Слава Україні", всі відповіли. Конвою було байдуже", – додав Гриб.

Тепер хлопець збирається добре відпочити. Це – його плани на наступні дні, а ще – перегляд новин. На запитання журналістів про те, чи контактувала з ним або його батьками дівчина, до якої він у 2017 році поїхав у Білорусь, Гриб відповів: "А ви знаєте де ця дівчина? Може її в живих нема".

Довідка: Павло Гриб зник на території Білорусі 24 серпня 2017 року. 19-річний хлопець поїхав до білоруського Гомеля, аби зустрітися зі своєю подругою з Росії. Після цього зв'язок з ним обірвався. Гриб розповів, що з Гомеля невідомі особи вивезли його до Смоленської області Росії, де був оформлений протокол затримання.



Гриба звинуватили в Росії в організації теракту. Він буцімто пропонував своїй подрузі у Краснодарському краї влаштувати вибух на лінійці у школі №26 в місті Сочі за допомогою саморобної вибухівки.



22 березня 2019 року Гриба засудили в Росії до 6 років в'язниці. Від цього часу Павло оголошував голодування, адже не визнавав звинувачень і називав справу політичною. У в'язниці хлопцеві загрожувала смерть через хронічну недугу.

Що відомо про обмін полоненими?Він відбувся між Україною і Росією 7 вересня у форматі 35 на 35. В Україну повернулися 11 незаконно засуджених у РФ осіб і 24 моряки, яких країна-агресор захопила в районі Керченської протоки в листопаді 2018 року. Звільнених українців дуже зворушливо зустрічала в аеропорту "Бориспіль" велика кількість людей: президент, журналісти, рідні та друзі.



Водночас, виданих Росії осіб зустріли тільки кілька пропагандистів, зокрема відомі Дмитро Кисельов та Ольга Скабеєва. В аеропорту Москви було майже порожньо. Кого Україна віддала Росії в обмін на політв’язнів – читайте тут.