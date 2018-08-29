Нас чекає досить серйозна гра, – Юрій Вернидуб про матч "Зорі" проти "РБ Лейпциг"

Головний тренер луганської "Зорі" Юрій Вернидуб відповів на питання журналістів перед матчем з німецьким "РБ Лейпцигом".

– Нас чекає досить серйозна гра. Це показав матч в Запоріжжі. "РБ Лейпциг" – дуже хороший, сильний клуб. Вдома ми грали 75 хвилин в не рівних складах. Нам вдалося зіграти "на нуль". Сподіваюся, що завтра видалення не повториться, хлопці будуть більш стриманими і настирливими в плані гри.

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– Дмитро Хомченовський не прилетів до Німеччини. Що з ним?

– У нього мікротравма. Сподіваюся, що він одужає до недільної гри проти київського "Арсеналу".

– Сподобалося настрій Владислава Кабаєва, який сказав, що нам треба забивати і перемагати. Слухати таке приємно.

– Ми всі знаємо, що потрібно забивати. Але спочатку необхідно забити, а потім будемо дивитися. Сподіваюся, що їх настрій передасться на гру. Повторюся, що "Лейпциг" – дуже серйозна команда. Якщо говорити чесно, то ми знаходимося на двох різних полюсах, і я не боюся це говорити. Але це не найважливіше. Все вирішується на футбольному полі, де футболісти можуть проявити себе з кращого боку і показати характер.

– Головний тренер "Лейпцига" Ральф Рангнік сказав, що Ліга Європи в фінансовому плані не дуже цікавий турнір і що потрібно дійти мінімум до півфіналу, щоб досягти якогось результату з економічної точки зору. Як ви і "Зоря" оцінюєте Лігу Європи в цьому плані?

– Я думаю, пан Рангнік так сказав, тому що "РБ Лейпциг" має величезну фінансову підтримку. Для них Ліга Чемпіонів приоритетніше. А ось для нашого клубу Ліга Європи – дуже хороший заділ. Якщо потрапимо в групу, то буде шанс заробити гроші для клубу і футболістів. Плюс, престиж – показати себе на євроарені, нехай навіть і в Лізі Європи, дорогого коштує.

В українському чемпіонаті багато футболістів, які хочуть проявити себе у нас або ж в Лізі Європи і перебратися в європейські клуби. Для нас Ліга Європи має значення. Точно так же, як і внутрішній чемпіонат. Ми не поділяємо ці два турніри. Нам важко грати на два фронти, але потрібно бути до цього готовими.

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– В якому стані зараз перебуває новий нападник і той це форвард, якого хотіли бачити ви?

– Поки рано про це питати, тому що на ці матчі він не заявлений, так як заявка була ще перед першою зустріччю з "Лейпцигом". Можливо, якщо все вийде, то на гру з "Арсеналом" він з'явиться в складі.

Нагадаємо, матч "РБ Лейпциг" – "Зоря" відбудеться у четвер, 30 серпня. Початок матчу о 19:30 за київським часом.

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