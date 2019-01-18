Нас чекає жорстка боротьба в плей-офф, – тренер "Київ-Баскет"

Новачок Суперліги Парі-Матч "Київ-Баскет" непогано освоївся в чемпіонаті і поки що займає місце у верхній частині турнірної таблиці. Також команда пробилася в "Фінал чотирьох". Для столичних уболівальників, які переживають втрату "Будівельника", це, звичайно ж, приємний сюрприз.

Зараз команду Євгена Мурзіна очікує непроста серія з п'яти виїзних матчів поспіль. Розпочнеться вона грою проти "Одеси". Раніше кияни вже поступилися морякам на виїзді, а вдома змогли вирвати перемогу лише в овертаймі.

"У "Одеси" сильний, збалансований склад, є досвідчені гравці. Ми в Суперлізі Парі-Матч вже зустрічалися двічі, на виїзді провалилися, а в Києві не без зусиль взяли реванш. У нас усічений склад, тому буде непросто. В Одесі і зовсім зможемо розраховувати лише на дев'ятьох гравців. Але ми серйозно готувалися до цього матчу і будемо битися на перемогу", – розповів головний тренер БК "Київ-Баскет" Євген Мурзін.

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Аналітики Parimatch явного претендента на перемогу не виділяють. "Одесі" дають 47% на успіх та 46% киян (і 6% на нічию в основний час). Прогноз на результат зустрічі не дарма складний – попередні матчі команд показали, що обидва колективи досить непоступливі. Тому і цього разу можна очікувати справжньої боротьби на майданчику.