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      Нас чекають дуже непрості часи, – Гончарук про рекордні борги

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      Кожна третя гривня йтиме на погашення боргів, – Гончарук
      Кожна третя гривня йтиме на погашення боргів, – Гончарук / kmu.gov.ua

      Україну чекають непрості часи, оскільки доведеться віддавати "рекордні борги". Саме тому темпів зростання економіки не можна уповільнювати.

      Україні потрібно зростати 5-7% на рік, на цьому наголосив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук під час брифінгу 30 вересня.

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      Він зазначив, що такий показник дасть можливість "нормально розвиватися і покращувати життя поступово".

      Якщо ми будемо розвиватися повільніше, це буде зробити вкрай важко. З урахуванням того, що наступні пару років нас чекають дуже непрості часи. Відверто. Нам доводиться і доведеться віддавати рекордні борги. Кожна третя гривня в наступному році йтиме на погашення боргів,
      – наголосив він.

      Гончарук також додав, що така ситуація виникла, "тому що багато років назад хтось понабирав на себе ці зобов’язання".

      "Зараз ми робимо і будемо робити все, щоб ці борги поступово зменшувалися, і щоб ми менше за це платили", – зазначив прем’єр.

      Зазначимо, у проєкті державного бюджету на 31 грудня 2020 року визначають граничний обсяг державного боргу в сумі 2 127 687 340,5 тисяч гривень і граничний обсяг гарантованого державою боргу в сумі 335 567 027,7 тисяч гривень. Більше цифр – тут. 

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      Теги: Новини України Олексій Гончарук Кредит Бюджет 2020
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