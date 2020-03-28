Нас мочили з усіх боків і жорстко, – Гончарук про медійну кампанію проти нього

Експрем'єр-міністр Олексій Гончарук розповів, що під час того, коли він був на посаді, проти нього відбувалася жорстка медійна кампанія.

Це відбувалося через те, що уряд боровся з корупцією, що не для всіх було "зручно". Про це експрем'єр зазначив в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу у програмі "Перехресний допит".

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Однак, за його словами, він не знає, чи саме це стало причиною відставки.

Це правда, що нас мочили з усіх сторін, тому що ми боролися з корупцією і робили ринкові реформи, а це не всім підходить. Це правда. Чи саме це було причиною чи щось інше – я гадати не хочу,

– підкреслив Гончарук.

Він додав, що зараз потрібно сконцентруватися на майбутньому, а не обговорювати минуле, і відставку зокрема.

"Країна в досить серйозній ситуації. Це пов’язано і з пандемією, і з непростою ситуацією в економіці. Ми всі в одному човні. Ні я, ні ви, ні будь-який інший громадянин, який хоче добра для нашої країни – зараз не стоїть осторонь. Це наша спільна проблема", – переконаний експрем'єр.

Натомість, скандальну прослушку, яку потім виклали в мережу, Гончарук вважає серйозною проблемою і загрозою, та водночас сподівається, що цю справу буде розслідувано.

Коли уряд – і не лише мій, будь-який – і керівництво Нацбанку хтось може прослуховувати, а потім викладати ці записи в мережу, попередньо їх "покромсавши" таким чином, щоб когось ввести в оману – це дуже серйозна загроза для держави в цілому. Це не можна просто так спускати,

– зазначив Гончарук.

Що відомо про "прослушку" Гончарука

15 січня у мережі опублікували аудіозапис зустрічі нібито Олексія Гончарука, Оксани Маркарової, яка була міністеркою фінансів, голови НБУ Якова Смолія та його заступника Катерини Рожкової. Під час зустрічі, яка, ймовірно, проходила 16 грудня 2019 року, чиновники обговорювали те, як пояснити президенту Володимиру Зеленському причини зміцнення курсу гривні.

Під час розмови "Гончарук" сказав, що він – "повний профан" в економіці і додав, що у президента Зеленського – "дуже примітивне розуміння економічних процесів".

За цим фактом вже відкрили кримінальне провадження, справою займається СБУ. 5 лютого працівники СБУ влаштували обшук в офісі телеканалу "1+1" через таємне прослуховування прем'єра Гончарука в його кабінеті. За словами правоохоронців, запис розмови нібито монтували на комп'ютері журналіста-розслідувача Євгена Куксіна.

Після цього Гончарук написав заяву про відставку і передав її Зеленському. Хоча, за законом, прем'єр подає заяву про відставку у Верховну Раду. Після зустрічі з президентом Гончарук залишився на посаді. Тоді Зеленський дав йому "другий шанс". Проте вже 4 березня Рада таки відправила Гончарука у відставку.

Дивіться відео інтерв'ю з Олексієм Гончаруком у програмі "Перехресний допит"