"Нас не хвилює думка Росії": Сійярто гостро відреагував на чутки про вплив Кремля на Угорщину

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що закиди про вплив Російської Федерації на Будапешт у ситуації із освітнім законом є брехнею.

Про це глава угорського МЗС розповів в інтерв’ю "Європейській правді".

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Він зауважив, що не розуміє, для чого український уряд поширював антиугорську пропаганду нібито про впливи Кремля.

Нам відомо про таку собі "м’яку дипломатію", коли навмисно поширювали чутки, мовляв, ми діємо під впливом Росії. А це – просто брехня! Нам не потрібна ніяка Росія, щоби визначити, як захищати свою меншину,

– заявив Сійярто.

За його словами, Угорщина завжди буде захищати представників своїх нацменшин.

"Ми незалежна держава і нас не обходить, що думає Росія про нашу політику щодо меншин. Ми знаємо одне: на Закарпатті є угорці, їх – приблизно 150 тисяч, і ми прагнемо захищати їхні права. І ми, якщо буде потреба, захищатимемо їх від будь-кого – від США, від Росії, від Нової Зеландії, від кого завгодно", – наголосив дипломат.

Очільник МЗС переконує, що Угорщина "не проросійська і не проамериканська. Вона – про угорська".

Нагадаємо, Угорщина вимагає від України відкласти реалізацію закону про освіту до 2023 року та вимагає внести зміни до нього. Так, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що якщо українська влада відкине зауваження Будапешту, то Угорщина буде блокувати важливі для Києва зустрічі на рівні Європейського Союзу та НАТО.