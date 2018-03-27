Нас ніхто не слухав, – охоронець, що вимкнув сигналізацію, назвав винних у пожежі в Кемерово

Провина за смерть людей у страшній пожежі в російському Кемерово повністю лежить на керівництві торгового центру "Зимова Вишня", яке знало про значні порушення пожежної безпеки в будівлі.

Про це заявив охоронець "Зимової Вишні" Сергій Антюшин, який відключив систему оповіщення під час пожежі в ТЦ, передає Telegram-канал Mash.

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Як відомо, Слідчий комітет Росії затримав охоронця 26 березня. Під час допиту чоловік розповів, що керівництву "Зимової вишні" постійно доповідали про несправну сигналізацію, яка постійно включалася сама по собі, захаращені евакуаційні виходи і неробочі гідранти. Проте керівництво ігнорувало усі заяви про порушення.

"Коли у нас мимовільно спрацьовувала сигналізація, таке буває, ми не могли її вимкнути - викликали системщика. Ми постійно доповідали керівництву, зокрема Богдановій і Соболєву, що є порушення в торговому центрі. Частина гідрантів не працює, частина – протікають. Евакуаційні виходи захаращені, і так було завжди. Будматеріали якісь, чорні мішки зі сміттям. Ми про все це говорили – нас не слухали і не реагували. Донесення в журналі чергувань не читали", – зазначив співробітник

Нагадаємо, пожежа у російському місті Кемерово спалахнула 25 березня. За словами очевидців, не спрацювала ні сигналізація, ні система оповіщення. За попередньою версією, вогонь спалахнув у дитячій батутній кімнаті, куди хтось із дітей приніс запальничку. Станом на 26 березня офіційно відомо про 64 загиблих, 80 постраждалих, ще 16 осіб вважають зниклими безвісти.