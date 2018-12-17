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      "Нас обдурили і чітко підставили": ситуація з дискваліфікацією "Олімпіка" загострюється

      233 Читать новость на русском
      ФК "Олімпік"
      ФК "Олімпік" / fclviv.com.ua

      Президент донецького "Олімпіка" Владислав Гельзін висловив думку про рішення апеляційного комітету щодо відсторонення молодіжних команд олімпійців.

      24 Канал писав, що КДК ФФУ дискваліфікував команди "Олімпіка" U-21 і U-19 на сезон-2019/20 за участь в договірних матчах, після чого клуб подав апеляцію, яка і була розглянута 8 листопада.

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      Це ганебне рішення. Вони не взяли до уваги ті епізоди, які показав Олімпік. Нас приспали тим, що запевнили: буде умовне покарання. Приспали нашу пильність. Насправді ж, нас обдурили і чітко підставили,
      – сказав Гельзін.

      У свою чергу, генеральний директор "Олімпіка" Олексій Антонов заявив, що клуб хоче домогтися повторного розгляду справи про дискваліфікацію молодіжних команд.

      "Олімпік" хоче одного – справедливості. Щоб ті справи, які зараз розглядаються, були розглянуті справедливо. Нам Баранка не потрібен, нехай працює, дай Бог йому здоров'я. Нам потрібно, щоб розгляд справ, які є на сьогоднішній день, був справедливим. Нас звинувачують у тому, чого немає насправді ,
      – заявив Антонов.

      Також функціонер розповів, що "Олімпік" має намір заручитися підтримкою клубів Прем'єр-ліги і передати колективне звернення в апеляційний комітет про повторний перегляд справи.

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      Дисциплінарний комітет не забороняє повторний розгляд справи в тому випадку, якщо відкрилися нові обставини. Однак для перегляду справи виявлені обставини повинні бути істотними.

      Зазначимо, що згідно з регламентом, дискваліфікація молодіжних команд може спричинити за собою відгук у "Олімпіка" атестата УПЛ.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Футбол УПЛ ФК Олімпік
      Джерело: 24 Канал
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