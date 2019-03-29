Нас просто розберуть на органи, якщо ми не змінимося, – Мостова про ситуацію в Україні

Ситуація в Україні дуже важка. Ми надслабкі зараз – економічно, організаційно, фахово та кадрово. Ми втрачаємо людську кров на фронті й тих, хто емігрує з України.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловила головна редакторка "Дзеркала тижня" Юлія Мостова.

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– Ми не можемо дозволити собі далі хворіти й нічого з цим не робити. Не можна займатися тільки піаром, потрібно лікуватися. Ставати здоровим суспільством, державою. Ми втрачаємо конкурентність. Україна майже однаково стартувала з Польщею, але рівень розвитку зараз відрізняється.

– Нам ніхто не допоможе, прийшов час усвідомити, що ми маємо наводити лад у себе самі. Поки ми ще маємо таку можливість. Треба не прізвищно, а якісно змінити владу, бо є проказа, яка тихо змушує нас втрачати регіони, сфери, технології, людей та перспективи. Ми шматками просто розпадаємося. Нам треба зібратися, поки є така можливість.



Юлія Мостова й Анатолій Гриценко

– Це вікно можливостей у світі не буде довго присутнім, якщо ми не поновимо системність, якість влади, мораль та совість влади. Якщо ми цього не зробимо, нас просто розберуть на органи, може регіонами, людьми або надрами. Нас розберуть на органи ті, які сильніші.

– Зараз вікно можливостей не закрилося, але воно не буде таким панорамним. Все дуже пришвидшується. Все життя ми намагалися боротися за те, щоби якість влади, якість нашої еліти була іншою, суспільство було активніше.

– Не живіть з некоханими. Це як, я проголосував би за хороше життя, але воно не пройде, тому голосуватиму за погане. Все в руках людей.