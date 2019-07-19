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      Нас тримають у страшному сні, – Садовий про злочини проти Майдану і примирення після війни

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      Андрій Садовий, лідер "Самопомочі"
      Андрій Садовий, лідер "Самопомочі" / 24 канал

      Андрій Садовий, міський голова Львова, виступив у ефірі "Право на владу" та відповів на питання ведучої: "Чи може примиритися родина, яка втратила десантника із 95 Житомирської аеромобільної бригади, і родина сепаратиста, яка втратила свого сина із Донецька?"

      Ведуча "Право на владу" запитала про примирення: "Як люди, які стояли на Майдані, мають примиритися з беркутівцями, які стояли по той бік Майдану? Як ви гадаєте, чи можливе примирення за таких умов, які сформувалися в Україні?"

      Читайте також: Держава почне змінюватись, коли до влади прийдуть народжені в незалежній Україні, – Садовий

      На що лідер "Самопомочі" передусім зазначив, що для досягнення примирення треба змінювати своє мислення.

      Щодо вашого питання – милосердя сильніше справедливості. Але давайте почнемо зі справедливості,
      – наголосив Садовий.

      Мовиться про те, що: "Люди повинні знати правду. Знати, хто вбивав на Майдані. Коли ця правда буде, тоді наступне питання – як на це реагувати. Однак поки нас тримають у страшному сні".

      Прийде той час, коли ми повинні будемо пройти через великий круглий стіл. Але – ще раз наголошую – щоб було милосердя, повинна бути справедливість, 
      – наголосив Садовий.

      І підсумував: "Натомість за п'ять років ніхто не покараний за жодні злочини проти Майдану. Як можна жити з тим?"

      Варто зазначити, що глядачі у студії показати 91% підтримки цим словам Андрія Садового.

      blog_ava
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      18 липня
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      Теги: Новини України Новини політики Андрій Садовий Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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