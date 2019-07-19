Нас тримають у страшному сні, – Садовий про злочини проти Майдану і примирення після війни

Андрій Садовий, міський голова Львова, виступив у ефірі "Право на владу" та відповів на питання ведучої: "Чи може примиритися родина, яка втратила десантника із 95 Житомирської аеромобільної бригади, і родина сепаратиста, яка втратила свого сина із Донецька?"

Ведуча "Право на владу" запитала про примирення: "Як люди, які стояли на Майдані, мають примиритися з беркутівцями, які стояли по той бік Майдану? Як ви гадаєте, чи можливе примирення за таких умов, які сформувалися в Україні?"

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На що лідер "Самопомочі" передусім зазначив, що для досягнення примирення треба змінювати своє мислення.

Щодо вашого питання – милосердя сильніше справедливості. Але давайте почнемо зі справедливості,

– наголосив Садовий.

Мовиться про те, що: "Люди повинні знати правду. Знати, хто вбивав на Майдані. Коли ця правда буде, тоді наступне питання – як на це реагувати. Однак поки нас тримають у страшному сні".

Прийде той час, коли ми повинні будемо пройти через великий круглий стіл. Але – ще раз наголошую – щоб було милосердя, повинна бути справедливість,

– наголосив Садовий.

І підсумував: "Натомість за п'ять років ніхто не покараний за жодні злочини проти Майдану. Як можна жити з тим?"

Варто зазначити, що глядачі у студії показати 91% підтримки цим словам Андрія Садового.