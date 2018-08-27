NASA оприлюднило неймовірний знімок "космічного ока": фото

Аерокосмічне агентство NASA опублікувало знімок планетарної туманності NGC 3918 у сузір'ї Центавр. Цей об'єкт знаходиться на на відстані приблизно 4 900 світових років від нашої планети. Відзначимо, що туманність нагадує гігантське "космічне око".

Про це повідомляється на офіційному сайті NASA.

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NGC 3918 є прикладом смерті червоного гіганта і появою білого карлика. Після того як термоядерне горіння водню в надрах зірки закінчується, зміни у внутрішній структурі призводять до її розширення і перетворення в червоного гіганта. Після цього відбувається стиснення, в ході якого зовнішні шари оболонки світила викидаються в простір у вигляді гігантських хмар пилу і газу. В результаті, формується білий карлик.

Відзначимо, що оприлюднений знімок переданий з борту орбітального телескопа Hubble. Зображення отримане інструментом Wide Field and Planetary Camera 2. Фото представляє собою композицію знімків, отриманих у видимій і ближній інфрачервоній частинах спектра.

Що таке планетарна туманність? Це швидкоминуче за астрономічними мірками явище, яке триває всього кілька десятків тисяч років. Астрономічний об'єкт, що складається з іонізованої газової оболонки й центральної зорі – гарячого білого карлика, що збуджує світіння туманності.

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