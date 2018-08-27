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NASA оприлюднило неймовірний знімок "космічного ока": фото

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NGC 3918 у сузір'ї Центавр
NGC 3918 у сузір'ї Центавр / NASA

Аерокосмічне агентство NASA опублікувало знімок планетарної туманності NGC 3918 у сузір'ї Центавр. Цей об'єкт знаходиться на на відстані приблизно 4 900 світових років від нашої планети. Відзначимо, що туманність нагадує гігантське "космічне око".

Про це повідомляється на офіційному сайті NASA.

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NGC 3918 є прикладом смерті червоного гіганта і появою білого карлика. Після того як термоядерне горіння водню в надрах зірки закінчується, зміни у внутрішній структурі призводять до її розширення і перетворення в червоного гіганта. Після цього відбувається стиснення, в ході якого зовнішні шари оболонки світила викидаються в простір у вигляді гігантських хмар пилу і газу. В результаті, формується білий карлик.

 

I spy with my little eye … a celestial eye? Our Hubble Space Telescope (@NASAHubble) spotted this brilliant cloud of colorful gas in the constellation of Centaurus, around 4,900 light-years from our home planet. It’s distinctive eye-like shape, with a bright inner shell of gas and a more diffuse outer shell that extends far from the nebula, looks as if it could be the result of two separate ejections of gas. But this is in fact not the case: studies of the object suggest that they were formed at the same time, but are being blown from the star at different speeds. The powerful jets of gas emerging from the ends of the large structure are estimated to be shooting away from the star at speeds of up to 217,500 miles per hour. By the standards of astronomical phenomena, planetary nebulas like this one are very short-lived, with a lifespan of just a few tens of thousands of years. Since launching our Hubble Space Telescope in 1990, our view of the universe and our place within it has never been the same. Credit: ESA/Hubble and NASA #nasa #space #hubble #universe #solarsystem #galaxy #beautiful #lightyears #discovery #exploration #telescope #astronomy #pictureoftheday #stars

Публикация от NASA (@nasa)

Відзначимо, що оприлюднений знімок переданий з борту орбітального телескопа Hubble. Зображення отримане інструментом Wide Field and Planetary Camera 2. Фото представляє собою композицію знімків, отриманих у видимій і ближній інфрачервоній частинах спектра.

Що таке планетарна туманність? Це швидкоминуче за астрономічними мірками явище, яке триває всього кілька десятків тисяч років. Астрономічний об'єкт, що складається з іонізованої газової оболонки й центральної зорі – гарячого білого карлика, що збуджує світіння туманності.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно NASA Космос Hubble
Джерело: 24 Канал
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