NASA опублікували фото "зіткнення" Аврори та світанку: неймовірний знімок

Аерокосмічне агентство NASA показало фото зустрічі світанку та полярного сяйва. Знімок був зроблений одним із астронавтів із Міжнародної космічної станції.

Про це йдеться на офіційному сайті NASA.

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Фото зробив астронавт Рікі Арнольд на МКС.

Схід сонця спричиняє аварію над південною півкулею, – жартівливо прокоментував знімок його автор.



Зустріч Аврори та світанку

Аврори (або полярні сяйва) – це одне з численних земних явищ, яке екіпажі космічної станції спостерігають високо над планетою. Танцювальні вогні аврори забезпечують вражаючі види, але також захоплюють уяву вчених, які вивчають походження енергії. На Землі такі сяйва спостерігаються на відстані 20 – 35 градусів північної і південної широт (північне полярне сяйво і південне полярне сяйво) від магнітного полюса Землі одночасно на всіх довготах, але з різною інтенсивністю. Явище є світінням розріджених шарів атмосфери на висотах 60 – 100 кілометрів під дією сонячного вітру (потоків протонів і електронів).