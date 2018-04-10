NASA планує до 2025 року запустити комерційні надзвукові польоти над землею

Компанія Lockheed Martin виготовить на замовлення NASA прототип цивільного надзвукового літака нового покоління. Готовий зразок повинні доставити в дослідницький центр Flight Armstrong, що в Каліфорнії до 2021 року.

Про це повідомляє Science Alert.

В NASA сподіваються, що цей апарат надасть важливі дані, які могли б сприяти розвитку комерційних надзвукових повітряних перевезень над сушею. Контракт з компанією Lockheed Martin Aeronautics Company укладений на суму 247,5 мільйонів доларів.

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Як пояснив заступник директора Управління з досліджень технологій аеронавтики Джейвон Шин, цей проект схожий на перегляд старих досліджень NASA.

Дуже цікаво повернутися до розробки X-plane в таких масштабах. Наша давня традиція рішення щодо подолання технічних бар'єрів надзвукового польоту все ще триває,

– зауважив Шин.

Розробники повинні створити літак зі зниженим шумом від звукового удару під час переходу звукового бар'єру. В теорії ця модель зможе літати над сушею на надзвукових швидкостях, що в даний момент заборонено американським авіаційним управлінням FAA через шумове забруднення.

Довжина експериментального апарату становитиме 29 метрів. Висота польоту – 17 тисяч метрів. Машина зможе розвивати швидкість, яка в 1,4 рази перевищує швидкість звуку (приблизно 1600 кілометрів за годину). Літак буде позбавлений виступаючих частин в носовій частині, а пілот буде отримувати візуальну інформацію з системи камер. Саме форма повинна запобігти виникненню звукового удару.

Проект майбутнього літака створений так, щоб він міг використовувати частини від інших реактивних літаків, наприклад, ліхтар від T-38, механізм для посадки від F-16 і різні компоненти від F/A-18. Двигун GE 414-400, який використовується на Boeing F/A-18E/F Super Hornet.

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Будівництво почнеться на об'єкті Lockheed Martin Skunk Work в Палмдейлі, а потім пройде серія випробувальних польотів, які завершаться доставкою корабля в NASA. Другий етап, який повинен початися в 2022 році, буде складатися з випробувань над базою військово-повітряних сил в південній Каліфорнії, щоб переконатися, що він безпечний. Третя фаза, з 2023 по 2025 рік, буде складатися з випробувальних польотів в чотирьох-шести містах США.

Після цього дані, зібрані в результаті цих тестів, відправлять в FAA і Міжнародну організацію цивільної авіації. У NASA сподіваються, що після цього заборону на польоти над сушею скасують і комерційні надзвукові польоти над землею можуть, нарешті, стати здійсненними.