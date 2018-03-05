NASA показало гігантський шторм на Сатурні: неймовірне фото
Європейське космічне агентство (ESA) опублікувало світлину, на якій зображений грандіозний шторм на планеті Сатурн.
Як розповідають вчені, подібне можна спостерігати на планеті раз за 30 років, передає Phys.Org.
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Окрім того, фахівці припускають, що планета накопичує енергію протягом декількох десятиліть, а потім випускає її у вигляді закрученого і хаотичного шторму з грозою.
Світлина була зроблена супутником Cassini, який розроблявся спільно фахівцями NASA, ESA і космічним агентством Італії ASI. Апарат був знищений 15 вересня 2017 року, згорівши в атмосфері планети.
Гігантський шторм на Сатурні
Джерело: 24 Канал
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