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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

NASA показало гігантський шторм на Сатурні: неймовірне фото

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NASA показало гігантський шторм на Сатурні
NASA показало гігантський шторм на Сатурні / phys.org

Європейське космічне агентство (ESA) опублікувало світлину, на якій зображений грандіозний шторм на планеті Сатурн.

Як розповідають вчені, подібне можна спостерігати на планеті раз за 30 років, передає Phys.Org.

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Окрім того, фахівці припускають, що планета накопичує енергію протягом декількох десятиліть, а потім випускає її у вигляді закрученого і хаотичного шторму з грозою.

Світлина була зроблена супутником Cassini, який розроблявся спільно фахівцями NASA, ESA і космічним агентством Італії ASI. Апарат був знищений 15 вересня 2017 року, згорівши в атмосфері планети.


Гігантський шторм на Сатурні

Теги: LifeStyle Космос NASA
Джерело: 24 Канал
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