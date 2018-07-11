NASA показало кумедний ролик з космонавтами, що незграбно пересуваються Місяцем

Космічне агентство NASA показало відео, змонтоване із кадрів невдалих спроб астронавтів пересуватися поверхнею Місяця. На кадрах астронавти втрачають рівновагу або незграбно падають на поверхні супутника.

На відео нарізка кадрів із місій Apollo, тоді астронавти переміщалися поверхнею Місяця стрибками. Однак рухатися в умовах низької гравітації не так просто, що й доводить відео.

Читайте також: Вчені виявили планети, що можуть бути більш придатними для життя, ніж Земля

Однією з причин падінь є той факт, що, попри зменшення ваги на Місяці, маса залишається незмінною. Тому інерція, яка є опором тіла змін руху і пов’язана з масою, а не з вагою, також залишається незмінною.

Як космонавти пересуваються Місяцем

Що таке місія Apollo? Це програма пілотованих космічних польотів NASA з висадкою на Місяці. Вона почалась у 1961 році і була завершена у 1975. Ці шість польотів — єдині в історії, коли люди висаджувалися на іншому космічному тілі.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно