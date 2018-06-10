NASA показало неймовірний знімок карликової галактики

Науковці з NASA виклали знімок карликової галактики IC 4870, зроблений телескопом Hubble.

Знімок опублікований на сайті NASA.

На знімку добре видно нитки блакитного газу у галактиці.

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IC 4870 розташована на відстані 28 мільйонів світлових років від Землі у сузір'ї Павич. Вона входить до класу сейфертовських галактик. Їм характерні емісійні лінії, що свідчить про потужні викиди газу.