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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

NASA показало неймовірний знімок карликової галактики

77 Читать новость на русском
IC 4870
IC 4870 / NASA

Науковці з NASA виклали знімок карликової галактики IC 4870, зроблений телескопом Hubble.

Знімок опублікований на сайті NASA.

На знімку добре видно нитки блакитного газу у галактиці.

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IC 4870 розташована на відстані 28 мільйонів світлових років від Землі у сузір'ї Павич. Вона входить до класу сейфертовських галактик. Їм характерні емісійні лінії, що свідчить про потужні викиди газу.

Теги: LifeStyle Hubble NASA Техно Космос
Джерело: 24 Канал
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