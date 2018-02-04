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NASA показало панорамну зйомку Марса: неймовірне відео

01:15, сьогодні 2689 Читать новость на русском
NASA показало панорамну зйомку Марса
NASA показало панорамну зйомку Марса / Скрін з відео

Представники американського космічного агентства NASA опублікували панорамну зйомку Марса, зроблену за допомогою марсохода Curiosity.

Відповідне відео розмістили на YouTube-каналі агентства.

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Панораму склали зі знімків, зроблених з гірського хребта Віри Рубін у кратері Гейла. Світлини були зняті ще в жовтні 2017 року, але дісталися Землі лише зараз.

За словами одного з учасників проекту Curiosity Ешвіна Васавади, марсоходу вдалося сфотографувати особливості рельєфу планети через сприятливу погоду напередодні початку зими. Так, на фотографіях, зроблених Curiosity, можна розгледіти гору, яка перебувала на відстані більше 80 кілометрів від марсохода.

Зазначимо, висадка Curiosity на Марс відбулася 6 серпня 2012 року. Головна його мета – збір даних про те, чи була раніше придатна планета для життя.

Теги: LifeStyle Космос NASA Марс
Джерело: 24 Канал
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