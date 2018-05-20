NASA показало Сонце у незвичному кольорі: цікавий знімок

Вчені NASA зробили незвичний знімок Сонця, зроблений за допомогою Обсерваторії сонячної динаміки (SDO). На фото Сонце зображене у фіолетовому кольорі.

Фото оприлюднене не сайті агентства.

Цей знімок був зроблений SDO 15 травня.

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Як пояснюють в NASA, за допомогою даних, зібраних SDO, вони намагаються вивчити вплив сонячної активності на Землю. Тож спостерігають за поверхнею зірки на різній довжині хвилі.

SDO має допомогти передбачити сонячну активність, адже вона впливає на життя на Землі і технологічні розробки людства. Для цього зонд спостерігає за змінами в магнітному полі Сонця і за тим, як енергія перетворюється і викидається в геліосферу, а потім і в космос у вигляді сонячного вітру.

Сонце у незвичному кольорі