NASA створило карту забруднення в атмосфері Землі
Фахівці NASA створили карту хмар пороху, що складається з невидимих оком дрібних частинок, що перебувають в атмосфері Землі. Карту зробили на основі даних із супутників і наземних обсерваторій.
Про це сказано на сайті агентства.
Цей порох, який називають атмосферним аерозолем, складається зі зважених твердих частинок морської солі, сажі, гірських порід і пилу від важкої промисловості тощо. Ці порошини невидимі для людського ока, однак часто саме вони стають причиною захворювань дихальних шляхів, алергії і токсичних отруєнь.
Читайте також: В космос запустили ракету Vega: її "серце" зробили українці
Деякі такі хмари можуть утворюватись через погодні явища. Наприклад, таке походження мають хмари в районі Гаваїв, утворені частинками морської солі, піднятими в повітря тайфуном "Лейн", і хмари біля берегів Японії, які стали результатом активності тайфунів "Сулик" і "Сімарон".
При цьому хмари з атмосферним аерозолем над Північною Америкою і Центральною Африкою складаються з частинок, які потрапили в атмосферу в результаті лісових пожеж. Ці хмари поступово зміщуються до Атлантичного океану.
Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно