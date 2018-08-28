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NASA створило карту забруднення в атмосфері Землі

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NASA створило карту забруднення в атмосфері Землі
NASA створило карту забруднення в атмосфері Землі / Фото з соцмереж

Фахівці NASA створили карту хмар пороху, що складається з невидимих оком дрібних частинок, що перебувають в атмосфері Землі. Карту зробили на основі даних із супутників і наземних обсерваторій.

Про це сказано на сайті агентства.

Цей порох, який називають атмосферним аерозолем, складається зі зважених твердих частинок морської солі, сажі, гірських порід і пилу від важкої промисловості тощо. Ці порошини невидимі для людського ока, однак часто саме вони стають причиною захворювань дихальних шляхів, алергії і токсичних отруєнь.

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Деякі такі хмари можуть утворюватись через погодні явища. Наприклад, таке походження мають хмари в районі Гаваїв, утворені частинками морської солі, піднятими в повітря тайфуном "Лейн", і хмари біля берегів Японії, які стали результатом активності тайфунів "Сулик" і "Сімарон".

При цьому хмари з атмосферним аерозолем над Північною Америкою і Центральною Африкою складаються з частинок, які потрапили в атмосферу в результаті лісових пожеж. Ці хмари поступово зміщуються до Атлантичного океану.

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Теги: Техно Екологія NASA Космос
Джерело: 24 Канал
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