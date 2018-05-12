NASA відправить вертоліт на Червону планету в рамках місії "Марс-2020"

Аерокосмічне агентство NASA анонсувало, що відправить на Марс невеликий вертоліт в рамках місії "Марс-2020".

З його допомогою NASA планує перевірити можливість апаратів, які тяжчі за повітря, літати в атмосфері Червоної планети.

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30-денні випробування включатимуть 5 польотів, кожний із яких буде довшим за попередній (до кількох десятків метрів) та довшим (до 90 секунд). Під час першого польоту апарат повинен вертикально злетіти на 3 метри та зависнути на 30 секунд,

– йдеться в повідомленні NASA.

Варто зазначити, що в рамках місії "Марс-2020" на Червону планету планують відправити ровер, схожий на "Кьюріосіті", який знаходиться на планеті з 2001 року. Марсохід досліджуватиме геологію планети, шукатиме на ній сліди життя, а також природні ресурси та ризики для людей.

Вертоліт від NASA, який полетить на Марс – дивіться відео