NASA влаштувало віртуальний тур по Місяці: відео

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору NASA представило віртуальний тур по ландшафту Місяця. Відео створене з роздільною здатністю 4К.

Про це сказано на офіційному сайті агентства.

Відповідний ролик був змонтований зі знімків, які зробив апарат Lunar Reconnaissance Orbiter.

Читайте також: Червона пляма на Юпітері невдовзі може зникнути

Глядачі можуть подивитися на посадкову площадку американського корабля Apollo-17 в Долині Тільця-Литтроу і частину шляху астронавтів під час триденного подорожі на Місяць у 1972 році.

Віртуальна прогулянка по Місяці