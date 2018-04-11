NASA влаштувало віртуальний тур по Місяці: відео
Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору NASA представило віртуальний тур по ландшафту Місяця. Відео створене з роздільною здатністю 4К.
Про це сказано на офіційному сайті агентства.
Відповідний ролик був змонтований зі знімків, які зробив апарат Lunar Reconnaissance Orbiter.
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Глядачі можуть подивитися на посадкову площадку американського корабля Apollo-17 в Долині Тільця-Литтроу і частину шляху астронавтів під час триденного подорожі на Місяць у 1972 році.
Віртуальна прогулянка по Місяці
Джерело: 24 Канал
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