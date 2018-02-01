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NASA встановило зв'язок із супутником, який загубився 13 років тому

23:13, 1 лютого 1717 Читать новость на русском
NASA встановило зв'язок із супутником, який загубився 13 років тому
NASA встановило зв'язок із супутником, який загубився 13 років тому / Фото з вільних джерел

Аерокосмічне агентство NASA відновило зв'язок із супутником, який "заблукав" в космосі більше 10 років тому.

Про це повідомляє NASA на своїй офіційній сторінці.

Космічний апарат Imager for Magnetopause-to-Aurora Global Exploration, або скорочено IMAGE запустили ще в 2000 році. Призначений він був для отримання перших комплексних зображень атмосферної плазми. Свою першопоставлену задачу він завершив в 2002 році, але не вийшов на зв'язок із Землею в 2005 році.

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Вчені сподівалися, що затемнення, яке відбулося в 2007 році, перезапустить системи космічного апарата. Але коли цього не відбулося, спеціалісти NASA почали вважати, що супутник остаточно втрачений і зараз борознить десь простори космосу. Проте в січні один астроном-любитель помітив як той пропливав у нічному небі.

Схема супутника IMAGE
Схема супутника IMAGE

NASA знадобилось декілька тижнів, аби підтвердити, що об'єкт, який бачили в небі дійсно втрачений 13 років тому супутник IMAGE. Зробити це виявилося не просто, адже тип обладнання і операційної системи, які використовуються в цьому космічному апараті, уже давно не використовуються агентством. З тих пір обладнання та системи кілька разів оновлювалися, тому NASA довелося серйозно повозитися над тим, як відновити зв'язок з апаратом.

В кінцевому результаті Лабораторії прикладної фізики Джона Хопкінса вдалося успішно зібрати телеметричні дані з IMAGE. Тепер знадобиться ще декілька тижнів, аби проаналізувати дані. Вони дадуть змогу не тільки дізнатися про стан самого апарата, але й, можливо, нададуть нову інформацію, яку спутник встиг зібрати за цей час.

Теги: Космос NASA
Джерело: 24 Канал
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