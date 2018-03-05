NASA зацікавилось українським винаходом, який може швидко вимірювати тиск

Українські винахідники сконструювали браслет, який може швидко вимірювати людський тиск. Таким гаджетом вже зацікавились у NASA, адже цей винахід може стати необхідною річчю для кожного астронавта.

Такий девайс від української компанії "Planexta" нагадує звичайний годинник: невеликий за розміром та зручний. Його можна швидко одягнути на зап'ясток та виміряти тиск. Поширені методи вимірювання артеріального тиску наразі не є досконалими. Цей винахід є унікальним, адже і досі у світі не було технології реєстрації електрокардіограми з однієї руки.

Гаджет працює за принципом формули Моенса-Кортевега, яка пов'язує пульсові хвилі з артеріальним тиском. Для втілення такої ідеї в реальність гроші збирали всім світом.

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Згодом проект помітили фахівці NASA. Американські науковці детально вивчили девайс та вирішили, що такому браслету місце у космосі, аби слідкувати за станом здоров'я астронавтів. Український винахід - це спосіб подивитися, наскільки процеси всередині організму збалансовані.

Після більш детальних клінічних досліджень гаджет стане доступним і у буденному житті. Також українські винахідники стверджують, що будуть адаптувати браслет для того, аби він став першим медичним смартгодинником.

Нагадаємо, голова Державного космічного агентства Павло Дегтяренко заявив, що Україна може створити ракету-носій як в Маска за 3-5 років.