Населення України різко скорочується: скільки українців залишиться до 2050 року – прогноз ООН

Згідно з даними ООН, в 2017 році населення України (включаючи окупований Росією Крим) складало 42,22 мільйона людей. Однак, вже до 2050 року населення України скоротитися на 18%.

Про це пише Quartz. Таким чином, у 2050 році в Україні проживатиме близько 36,42 мільйона людей. Читайте також: Цифра дня: скільки українців виїхало за кордон з початку Майдану Таке різке скорочення населення є четвертим показником у світі. Гірші прогнози лише по Болгарії (-23%), Латвії (22%) та Молдові (19%). Населення України різко скорочується