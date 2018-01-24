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Населення України різко скорочується: скільки українців залишиться до 2050 року – прогноз ООН

23:02, 24 січня 1750 Читать новость на русском
Населення України різко скорочується
Населення України різко скорочується / Фото з відкритих джерел

Згідно з даними ООН, в 2017 році населення України (включаючи окупований Росією Крим) складало 42,22 мільйона людей. Однак, вже до 2050 року населення України скоротитися на 18%.

Про це пише Quartz.

Таким чином, у 2050 році в Україні проживатиме близько 36,42 мільйона людей.

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Таке різке скорочення населення є четвертим показником у світі. Гірші прогнози лише по Болгарії (-23%), Латвії (22%) та Молдові (19%).

Населення України різко скорочується

Населення України різко скорочується

Теги: Новини України ООН
Джерело: 24 Канал
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