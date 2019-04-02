Населення Землі стрімко зростає: в ООН назвали цифру

У 2019 році чисельність населення Землі склала 7,7 мільярдів людей. Населення планети продовжує зростати і вже через 30 років може збільшитися ще на 2 мільярди.

До кінця століття населення Землі може збільшитися до 11 мільярдів людей. Про це розповіла перша заступниця Генсека ООН Аміна Мохамед під час сесії Комісії з народонаселення і розвитку.

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Зростання чисельності населення і економічне зростання привели до величезного зростання масштабів виробництва і споживання, що обернулося неймовірними наслідками для навколишнього середовища,

– наголосила Мохамед.

Разом із тим, в ООН додають: окрім стрімкого росту, населення Землі старіє, відбувається процес зниження народжуваності та урбанізації.

Старіння планети

Так, частка людей у віці 65 років і старше у загальній чисельності населення зростає. Зараз їх 19% у Європі та 16% у Північній Америці, а до 2050 року ці показники виростуть до 28 і 23% відповідно.

Очікується, що за цей період частка літніх людей в Азії, Латинській Америці і Карибському басейні також збільшиться – від теперішніх 8% до 18%.

В Африці, де сьогодні проживає наймолодше населення, до 2050 року частка літніх людей складе 9%.

Зменшення народжуваності

Водночас, вже зараз у всьому світі середній рівень народжуваності становить 2,5 дитини на одну жінку. За прогнозами, у 2050 році понад 70% населення світу буде жити в країнах, де загальний показник народжуваності буде нижчий від рівня, необхідного для відтворення населення.

Урбанізація

Щодо урбанізації, то вже зараз приблизно 56% світового населення живе в містах. Майже весь приріст населення в майбутньому буде відбуватися шляхом збільшення числа міських жителів, на яких, згідно з прогнозами, у 2030 році буде припадати 60% населення країн світу, а до 2050 року – приблизно 68%.