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      Населення зомбували протягом п'яти років: міністр оборони відреагував на опитування в ОРДЛО

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      Андрій Загороднюк
      Андрій Загороднюк / ТСН

      Міністр оборони Андрій Загороднюк прокоментував результати нещодавно оприлюдненого опитування мешканців ОРДЛО. Він пояснив отримані дані постійним інформаційним впливом окупантів на населення окупованих територій.

      Про це міністр розповів в ефірі програми "ТСН Тиждень" на каналі "1+1".

      Цікаво: Сивохо засумнівався у достовірності соцопитування жителів ОРДЛО

      Я не знаю методики, за якою бралося це дослідження. Але можу сказати, що дійсно населення там перебуває під постійним інформаційним впливом. І ми маємо цей ефект. Протягом 5 років там населення зомбувалося з точки зору того, хто правий, хто винен, за кого вони мають бути і таке інше,
      – зазначив Загороднюк.

      Міністр також наголосив, що інформаційна війна з боку Росії проти України розпочалася задовго до 2014 року.

      Крім цього він додав, що Україна має плани щодо підсилення своїх спроможностей відносно інформаційних війн.

      Раніше глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко зауважив, що наразі не до кінця зрозумілою залишається обґрунтованість інформації, отриманої в результаті опитування жителів ОРДЛО, що було оприлюднене "Дзеркалом тижня", однак показані там тенденції потрібно мати на увазі при напрацюванні рішень щодо Донбасу.

      Опитування проводилося Українським інститутом майбутнього і "Дзеркалом тижня. Україна" за участі компанії "Нью Імідж Маркетинг Груп" з 7 по 31 жовтня 2019 року. Автори стверджують, що опитано 1606 респондентів: 800 – у непідконтрольної частині Луганської і 806 – в непідконтрольної частини Донецької областей.

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      Автор: Михайло Года
      Теги: Новини України Новини політики Андрій Загороднюк Війна на Донбасі Новини Донецька Новини Луганська
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