Наш "Аладдін": що стало з чиновником, у якого знайшли підземні скарби в тунелях власного маєтку

Два роки у Миколаєві затримали впливового чиновника – вже екс-заступника голови Миколаївської обладміністрації Миколу Романчука. СБУ та ГПУ тоді просто шокували громадськість: під час обшуку його будинку слідчі виявили там цілу мережу тунелів, набитих золотом, грошима, антикваріатом та іншими коштовностями. За ці підземні скарби в тунелях власного маєтку Романчук отримав прізвисько "Аладдін".

І це при тому, як це часто буває, за декларацією чиновник виглядав бідним як церковна миша – лише невелика земельна ділянка і маленький дачний будиночок, розповів у своєму відеоблозі "Право на правду" журналіст-розслідувач Дмитро Гнап.

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"Проте, у його дружини та двох синів разом нараховувалося 5 квартир у Миколаєві, одна в Одесі і ще три двоповерхових будинки гігантських розмірів. З печерами скарбів під ними. До того ж чиновник був ще відзначений званням Героя України за те, що протягом багатьох років керував миколаївським суднобудівним заводом "Океан", – зазначив він.

Романчук потрапив в Миколаївську обладміністрацію на посаду першого заступника голови. І вже на цій посаді був спійманий на хабарі і на володінні великими підземними багатствами. Суд вирішив, що заступника глави обладміністрації треба тримати під вартою, а відпустити на волю можна лише під заставу у 5,5 мільйонів гривень. І гроші на заставу десь дуже швидко знайшлись. Відтак, невдовзі чиновник вийшов на свободу.

Ви спитаєте, як же справи у цього миколаївського "Аладдіна" сьогодні? Прекрасно. Просто прекрасно. Його справа в суді зараз майже ніяк не рухається. За останні півроку відбулося лише одне коротке і малозначиме судове засідання. Більше того, минулої осені сталася халепа. Коли суд почав вивчати докази по справі і захотів подивитися на хабар, на якому взяли Романчука, з'ясувалося, що долучені до справи десятки тисяч доларів фальшиві,

– обурився Гнап.

Тобто, в матеріалах провадження вони спочатку фігурували як справжні. Але коли після арешту Романчука гроші передали як доказ на зберігання у військову прокуратуру, там хтось підмінив їх фальшивими.

"Хто підмінив? Підлеглі головного військового прокурора Анатолія Матіоса досі ніяк це не можуть з'ясувати. Не виключено, що цьому "Аладдіну" довелося віддати частину своїх скарбів "сорока розбійникам" з СБУ та Генпрокуратури", – додав журналіст.

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