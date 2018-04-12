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Наш імідж: якою зображують Україну іноземці у своїх фільмах

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В іноземних фільмах часто Україну зображають карикатурною та слабкою. Тож наше Міністерство закордонних справ вирішило взяти ситуацію у свої руки і створити інститут, який піклуватиметься про імідж країни у світі.

"Навіть на Україну їздив. Але там так холодно. Кожен з гарматою ходить. І смердить борщем", – так описують нашу державу в американській кінокомедії "Леза слави".

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А так виглядає уривок з серіалу "Мадам Держсекретар". Який почали знімати у США вже після початку війни в Україні.

– Міністр закордонних справ Мельник. Я радий, що Україна і Сполучені Штати змогли зустрітися віч-на-віч.
– Я надаю перевагу око за око. Але так, ми віддамо половину нашої улюбленої країни. Держсекретар Маккор була досить переконливою.

Кадр з фільму "Мадам Держсекретар"

Військовий конфлікт автори серіалу вирішили просто – розділили державу навпіл.

Після того не дивно, що в очах західного глядача Україна виглядає дикуватою і слабкою. Хоча деякі американці навіть не знайдуть нашу країну на світовій мапі.

Кореспондентка "Голосу Америки" Тетяна Ворожко живе у Вашингтоні. Розповідає, під час Революції Гідності, анексії Криму і початку російської агресії на Донбасі Україна була однією з топ-тем в американських ЗМІ. Ці трагічні події відкрили нас для громадян США з іншого боку.

Трохи більше стали знати про різницю з Росією і трошки більше політичну ситуацію, звичайно. Може раніше більше цитували братів Кличків, футболіста Андрія Шевченка. Ну, напевно, що й все,
– розповіла журналістка.

Погано знають Україну не лише за океаном, але й сусіди. Наприклад, у поляків українці часто асоціюються хіба що з бандерівцями і націоналістами. А ще із заробітчанами.

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Яскравий приклад – польський серіал "Дівчата зі Львова". Кіно про українок у пошуках кращої долі транслювали у нас під назвою "Наші пані у Варшаві". Українська жінка, на погляд авторів, готова терпіти навіть злидні і приниження, щоб досягнути мети. Чоловіків же зображують неробами і п'яницями.

Дуже багато є негативу, пов'язаного з корупцією, ситуацією на кордоні. Не може бути позитивного іміджу країни, коли людина їде на автобусі і стоїть 7 годин на кордоні, щоб виїхати або заїхати до цієї країни. Тобто частина людей мають уявлення з медіа, а частина людей мають уявлення, як то кажуть, з прямого контакту,
– розповів голова Об'єднання українців у Польщі Петро Тима.

Іміджем України за кордоном зараз опікують диппредставництва та діаспора. І лише на 27-ому році незалежності і на 5-ому році війни українське МЗС взялося вирішувати проблему глобально і створити інститут, який презентуватиме нашу державу у світі.

Це має бути за визначенням незалежна установа. Ні МЗС, ні жодні інші державні структури не будуть здійснювати жоден тиск на проектну діяльність інституту,
– зазначив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Іміджеве відомство має запрацювати у другій половині 2018 року. Наступного тижня обиратимуть директора. На створення і розвиток українського інституту спрямували 20 мільйонів гривень. У МЗС сподіваються вже незабаром його представництва запрацюють по всьому світі. Проте покращувати репутацію України почнуть із Польщі, Італії та Франції.

Автор: Поліна Литвинова
Теги: Новини України Кіно МЗС України
Джерело: 24 Канал
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