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      Наш Крим: в День Незалежності на окупованому півострові замайоріли синьо-жовті прапори – фото

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      В анексованому Криму вивішують національні прапори і розфарбовують стели
      В анексованому Криму вивішують національні прапори і розфарбовують стели / Фото із соцмереж

      Українські патріоти-відчайдухи почепили національні стяги на адмінбудівлях та у місцях-родзинках окупованого півострова. Так, анексований Росією Крим замайорів синьо-жовтою символікою.

      Національні прапори розмістили на будівлі залізничного вокзалу в Севастополі й на скелях-візитівці Гурзуфа. Відповідні знімки у соцмережах публікують місцеві блогери.

      Як президент згадав анексований Крим у своїй промові: Зеленський звернувся до українців під час Ходи гідності

      У кольори державного прапора України невідомі сміливці розфарбували напис "Ялта" на бетонній стелі готелю "Ялта-Інтурист".

      Користувачі у соцмережах також висловлюють сподівання: Крим зовсім скоро повернеться до складу України.

      "Крим – назавжди Україна", "Ми невдовзі повернемось додому", – пишуть українці з окупованої землі.

       

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      Теги: Новини України День Незалежності Новини політики Анексія Криму Новини Криму
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