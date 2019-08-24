Наш Крим: в День Незалежності на окупованому півострові замайоріли синьо-жовті прапори – фото

Українські патріоти-відчайдухи почепили національні стяги на адмінбудівлях та у місцях-родзинках окупованого півострова. Так, анексований Росією Крим замайорів синьо-жовтою символікою.

Національні прапори розмістили на будівлі залізничного вокзалу в Севастополі й на скелях-візитівці Гурзуфа. Відповідні знімки у соцмережах публікують місцеві блогери.

Як президент згадав анексований Крим у своїй промові: Зеленський звернувся до українців під час Ходи гідності

У кольори державного прапора України невідомі сміливці розфарбували напис "Ялта" на бетонній стелі готелю "Ялта-Інтурист".

Гурзуф, Ялта, південний берег, Крим та вся Україна, зі святом! pic.twitter.com/trLw2e32oH — дивний привид, що живе в макеті (@idol0v) August 24, 2019

Крим, смт. Новоозерне, 24.08.19.

Зі святом, шановні земляки! Віримо в повернення. pic.twitter.com/PNLu67XdsN — Сектор Крыма (@SectorCrimea) August 24, 2019

Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє,

Ще у нашій Україні доленька наспіє!

Бажаю нам всім,щоб "доленька" не забарилася!

І як найшвидше наше море і наши гори,НАШ Крим почули

"Слава Україні"!

Вітаю! pic.twitter.com/U29LliV163 — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) August 24, 2019

С Днём независимости, Украина! Слава Україні, героям слава! pic.twitter.com/usMCn9osou — Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) August 24, 2019

Користувачі у соцмережах також висловлюють сподівання: Крим зовсім скоро повернеться до складу України.

"Крим – назавжди Україна", "Ми невдовзі повернемось додому", – пишуть українці з окупованої землі.

Зі Святом,ріднесенькі!Крим-назавжди Україна! — синьо-жовта волошка (@UaVoloshka) August 24, 2019