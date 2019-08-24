Наш Крим: в День Незалежності на окупованому півострові замайоріли синьо-жовті прапори – фото
Українські патріоти-відчайдухи почепили національні стяги на адмінбудівлях та у місцях-родзинках окупованого півострова. Так, анексований Росією Крим замайорів синьо-жовтою символікою.
Національні прапори розмістили на будівлі залізничного вокзалу в Севастополі й на скелях-візитівці Гурзуфа. Відповідні знімки у соцмережах публікують місцеві блогери.
Як президент згадав анексований Крим у своїй промові: Зеленський звернувся до українців під час Ходи гідності
У кольори державного прапора України невідомі сміливці розфарбували напис "Ялта" на бетонній стелі готелю "Ялта-Інтурист".
Користувачі у соцмережах також висловлюють сподівання: Крим зовсім скоро повернеться до складу України.
"Крим – назавжди Україна", "Ми невдовзі повернемось додому", – пишуть українці з окупованої землі.