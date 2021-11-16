Ніби пороблено: у Харкові – нова моторошна ДТП

У Харкові нова страшна аварія – Mitsubishi Outlander на величезній швидкості протаранив Chevrolet Aveo. Після цього перечепився через бордюр і перекинувся. У результаті постраждало 3 людей.

За попередньою інформацією, водій японського джипа був добряче напідпитку. Він вчинив дорогою ще кілька ДТП, аж поки не перекинувся через бордюр.

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Феномен харківських аварій

У Харкові пороблено з аваріями. Вони там стаються страшніші одна за іншу. Харківські водії знають, що вправі дозволити собі водити п'яними чи під наркотою. Від тамтешньої поліції й Феміди завжди можна буде відкупитися. Це буде не дешево, але ж "раз живемо, то ж можемо собі дозволити".

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Яскравий приклад – водій Toyota Land Cruiser, який нещодавно збив на зебрі 2 підлітків. Суд відпустив його додому під заставу у 340 тисяч гривень. Це при тому, що він наркоман і вже відбував покарання. Його аналізи показали вміст у крові метадону. Проте суд його все одно відступив.

Мовляв, ну, подумаєш наркоман, ну подумаєш, дітей збив. Хіба це взагалі привід людину тримати в тюрмі?

Його відпустили під 340 тисяч гривень, що становить, добре, якщо половину ціни того Land Cruiser. Подібна сума навряд стримає наркомана-рецидивіста, якщо він захоче втекти до Росії від українського правосуддя.

Причина – недосконале правосуддя

Головною причиною існування всіх проблем в Україні є те, що у державі немає правосуддя. У країні немає невідворотності покарання за скоєні злочини. Якщо маєш гроші й готовий поділитися накраденим, то завжди можеш відкупитися від покарання.

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Від того в Україні й корупція, і кругова порука. Чиновники крадуть, бо знають, якщо їх і хлопнуть на гарячому, то в найгіршому випадку доведеться поділитися накраденим зі слідчим та із суддею.

Вони виховують у такому ж дусі дітей. Ті можуть чинити, яку завгодно дич, але батьки їх завжди відкуплять.

Це я згадав про ще одну ДТП із мажором "Колєнькою", який зараз перебуває в СІЗО. Правоохоронці виявилися проти нього безсилими, коли за вказівкою суду прийшли до нього в камеру брати аналізи на наркотики. Проте він їм відмовив, тому вони просто ні з чим пішли собі тихесенько геть. Українські правоохоронці виявились безсилими проти підлітка, як думаєте, чому?

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Як запобігти моторошним ДТП

Звісно, нам варто і далі посилювати покарання за водіння напідпитку чи під наркотиками. Слід установлювати якнайбільше камер автоматичної фіксації порушень швидкості. Нам треба і далі перебудовувати свої вулиці. Наприклад, робити смуги вужчими, хвилястими, зі штучними бар'єрами у вигляді лежачих поліціянтів.

Це все має робити неможливим, щоб по вулицях ганяли шумахери-мажори.

Усі ці заходи направду другорядні у порівнянні з тим, що треба реформувати суди України. Також варто зробити покарання за злочини невідворотним не тільки для простого українця, але і для багатія, чиновника та можновладця.

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Про нові штрафи, камери та дороги українці мають запитувати у МВС, Кабміну, Верховної Ради та місцевих влад. За судову ж реформу у нас запитання до однієї-єдиної людини, чия політична воля і здатна її втілити. Це зона відповідальності нашого нинішнього президента.