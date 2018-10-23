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      "Наша матуся": лідер ''Дизель Шоу" Крутоголов зворушив спогадами про Марину Поплавську

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      Єгор Крутоголов розповів про Марину Поплавську
      Єгор Крутоголов розповів про Марину Поплавську / Фото з відкритих джерел

      Артист відомого гумористичного проекту "Дизель Шоу" Єгор Крутоголов, який постраждав у смертельній ДТП під Києвом, подякував прихильникам за підтримку та розповів, якою була загибла Марина Поплавська.

      Відповідний допис актор опублікував у своєму Facebook.

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      "Маю велику надію, що Марина бачила, скільком людям вона дорога та яка велика народна любов до неї. Вона жила за принципом "не роби зла", тому біль втрати настільки сильна, і відповіді на питання "за що?" просто немає. Я впевнений, що за все своє яскраве, насичене життя вона не зробила вчинку, за який могла б послідувати така гірка розплата. Якщо забирають таких як вона, то про ніяку справедливість і мови бути не може", – написав він.

      Також, зірка "Дизель Шоу" розповів, що Поплавська була для колективу "ненькою", і переживала за усіх більше, аніж за себе.

      Вона і сиділа поруч з водієм завжди, щоб не давати йому заснути, щоб уберегти нас усіх… Можливо, в той жахливий ранок, який у нас всіх тепер крутиться в мозку на повторі, Марина прийняла весь удар на себе, щоб ми жили,
      – додав Крутоголов.

      Також артист зауважив, що досі не може говорити про загиблу колегу в минулому часі, але заради її світлої пам'яті він і вся команда "Дизель Шоу" відновляться та будуть продовжувати творчий шлях.

      "Наші тріщинки і розриви заживуть, ми відновимося і не зупинимося, щоб їй там було смішно. Спочивай з миром. Люблю тебе", – підсумував Крутоголов.

      Нагадаємо, 20 жовтня вранці на Київщині автобус із акторами "Дизель Шоу" зіткнувся з фургоном. Внаслідок ДТП загинула зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська. Окрім того, постраждали та були госпіталізовані актори "Дизель Шоу" Яна Глущенко та Єгор Крутоголов.

      Хто така Марина Поплавська?Акторка програм "Дизель Шоу", "На трьох", "DIZEL ранок", співачка, популярна ведуча, редактор української асоціації КВН. Була капітаном команди КВН "Дівчата з Житомира". Також працювала вчителькою української мови та літератури в школі.

      Теги: LifeStyle Новини України Новини культури Втрати Аварії та ДТП ДТП з акторами Дизель Шоу
      Джерело: 24 Канал
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