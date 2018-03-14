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ПАРАЛІМПІАДА-2018 СТІВЕН ХОКІНГ ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ВОЛОДИМИР РУБАН
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 СТІВЕН ХОКІНГ ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ВОЛОДИМИР РУБАН

Наше майбутнє залежить від ставлення до історії, – Сергій Гусовський

19:41, сьогодні 132 Читать новость на русском

Що робити зі скандальними забудовами в Києві, – в інтерв'ю 24 Каналу розповів депутат Київради Сергій Гусовський.

– Я сподіваюся, що усі депутати Київради розуміють свою відповідальність перед історією, адже мова не йде про політичні мотиви. Пізніше буде конкурс, який саме формат музею обрати. Я переконаний, що Київ може відкритися по-новому, щоб запросити експедиції з інших країн, для того, щоб вони приїхали досвіджувати те, що є на Поштовій Площі.

Безглуздо вважати, що 2 пожежі на Подолі перед Різдвом були випадковістю.

– Не треба дозволяти людям, щоб був занепад. Треба, щоб вони платили великі штрафи, або ж взагалі, сиділи в тюрмі. Певні речі треба врегулювати у законодавсті України. Мова йде про декілька Кодексів та Закон України "Про охорону культурної спадщини" для того, щоб підвищити відповідальність і забезпечити повернення споруд у комунальну власність.

Потрібно позбавляти права власності безпорадних власників історичних пам'яток

Більше – дивіться в інтерв'ю.

Теги: Новини Києва Новини України Новини політики
Джерело: 24 Канал
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