"Нащо ховати кінці у воду": дипломати РФ відреагували на можливе переселення Скрипалів до США

Посольство Російської Федерації у Великій Британії назвало спробою Лондона "сховати кінці в воду" опубліковану в ЗМІ інформацію про те, що екс-співробітник ГРУ Сергій Скрипаль та його донька Юлія будуть переселені до США.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби посольства Російської Федерації в Великій Британії у Twitter.

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"Дві жертви, ізольовані від громадськості і навіть від власної сім'ї, докази – від домашніх тварин до цілих будинків – знищені, відповідь британських ЗМІ "під контролем влади". Якщо ви не причетні до злочину, то нащо ховати кінці у воду", – наголосили у посольстві.

The two victims isolated from public and even their family, evidence - from pets to entire houses - destroyed, UK media response “under government control”. If you have nothing to do with a crime, why tie up loose ends pic.twitter.com/vdmy3phJsV — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 8 апреля 2018 г.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані.



8 квітня газета Sunday Times повідомила, що уряд Великобританії розглядає питання щодо пропозиції колишньому агенту спецслужб Сергію Скрипалю та його дочці Юлії переїхати на проживання до США під новими іменами.