"Нащо ховати кінці у воду": дипломати РФ відреагували на можливе переселення Скрипалів до США
Посольство Російської Федерації у Великій Британії назвало спробою Лондона "сховати кінці в воду" опубліковану в ЗМІ інформацію про те, що екс-співробітник ГРУ Сергій Скрипаль та його донька Юлія будуть переселені до США.
Про це йдеться у повідомленні прес-служби посольства Російської Федерації в Великій Британії у Twitter.
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"Дві жертви, ізольовані від громадськості і навіть від власної сім'ї, докази – від домашніх тварин до цілих будинків – знищені, відповідь британських ЗМІ "під контролем влади". Якщо ви не причетні до злочину, то нащо ховати кінці у воду", – наголосили у посольстві.
Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані.
8 квітня газета Sunday Times повідомила, що уряд Великобританії розглядає питання щодо пропозиції колишньому агенту спецслужб Сергію Скрипалю та його дочці Юлії переїхати на проживання до США під новими іменами.