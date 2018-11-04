Нащо ти дитину народжувала? – співачка Оля Цибульська різко розповіла про материнство

Сучасна жінка повинна все вміти поєднати. Догляд за дитиною, робота в помешканні, кар'єра – це далеко не все, чим займається молода мама. Співачка Оля Цибульська відверто розповіла про своє ставлення щодо материнства.

Ця тема для артистки дуже близька, адже вона спільно з чоловіком виховує 3-річного сина Нестора. Оля Цибульська вирішила пояснити, чому жінкам не варто соромитись того, що вони наймають на роботу няню.

Читайте також: Як збільшити груди: Оля Цибульська розкрила свій секрет

"Нащо ти дитину народжувала, якщо залишаєш на няню? Ти ж мати!" Той факт, що няня дає тобі можливість бути мамою, а не блідим зомбі, наше суспільство не бере до уваги. Молода мама і так постійно переживає: "Чи достатньо я хороша?" А почуття провини перед дитиною найсильніше! І на нього намагаються давити... Безкінечно! Ну, або поки дитина не виросте,

– пояснила Оля Цибульська.

За словами співачки, вже минули ті часи, коли жінки кип'ятили пеленки, а дітей взагалі народжували в полі. Тому Оля Цибульська переконана, що звертатись за допомогою до няні або ж чоловіка – це не соромно.

"Хороша мама – це щаслива, реалізована і здорова! Дівчата, будь ласка, не намагайтесь тягнути все на собі! Відчуваєте, що потрібна допомога – не бійтесь її просити в чоловіка, в батьків, родичів чи друзів, якщо є можливість – помічниця по дому теж варіант! У мене їх 2, і я не уявляю, де б брала сили бути мамою, якби не мої феї. Ви потрібні своєму малюку в адекваті", – додала Оля Цибульська.