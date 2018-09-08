Наші люди всюди: ще одна міністерка Канади розповіла про українське коріння

Міністерка науки та спорту Канади Кірсті Данкан розповіла про своє українське походження. Близько століття назад її родичі приїхали до Канади.

Про це сама міністр оголосила під час церемонії відкриття Генконсульства України в Едмонтоні, повідомляє Укрінформ.

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"На початку ХХ століття моя родина приїхала до Канади з України і оселилася на Заході. Проте з часом предки втратили контакт із родичами", –сказала Данкан.

Коли мігранти прибували до Канади, то часто втрачали зв’язок із родиною, рідше писали листи,

– зазначила міністр.

За словами Данкан, відкриття Генконсульства України “посилить й так міцну дружбу між нашими державами”.

"Сьогодні – важливий історичний та дуже емоційний для мене день", – підсумувала вона.

Повідомляє, загострення відносин між Канадою та Сполученими Штатами під час переговорів про північноамериканську зону вільної торгівлі може послабити єдність серед ключових партнерів по антиросійській коаліції.