Наші товари і послуги конкурентні на глобальному ринку, – експерт

Кремнієва долина – це місце, де підприємництво, дух підприємництва, інновації, інформаційні технології, комунікаційні, стартами – це щоденне життя. Відповідно одна з частин мого проекту стосуватиметься популяризації країни, українського бізнесу і виведення його на новий рівень.

Про це розповіла в ефірі 24 каналу заступниця міністра економічного розвитку і торгівлі України Наталія Микольська.

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Троє українців отримали стипендію в одному з найавторитетніших вишів. Восени вони на рік поїдуть в Кремнієву долину навчатися у людей, які стали легендами. Зокрема і у всесвітньовідомого економіста Френсіса Фукуями. Цьогорічними переможцями стали: Наталія Микольська, заступник міністра економічного розвитку, Олександра Устінова з Центру Протидії Корупції, та Іван Примаченко – засновник освітньої онлайн-платформи для самоосвіти Прометеус. Їх відібрали з 668 кандидатів.

В Америці програму фінансує американський фонд Western NIS Enterprise Fund, а в Україні - співак Святослав Вакарчук та інвестор Томаш Фіала. Уперше українці отримали стенфордські стипендії торік. Серед них, зокрема, і Олександра Матвійчук, яка зараз є ініціаторкою всесвітньої акції за звільнення Олега Сенцова.

Відбір до цієї програми проходив в декілька етапів. Перший етап – подача анкети, тоді готувалися рекомендаційні та мотиваційні листи, а також пропозиції щодо потенційного проекту, який реалізовуватимуть у Стенфорді. Це не навчальна програма, а програма де ми всі будемо запрошені дослідниками. Це післядипломна програма, яка спрямована на людей, які мають хорошу освіту, мають достатній професійний досвід,

– зазначила Микольська.

За її словами, вона створена для того, аби люди перезавантажились, глянули питання, якими вони займаються більш системно не тільки з тієї точки зору проблематики, яка відбувається в Україні, але й зважаючи на досвід інших країн, які проходили такі трансформаційні процеси. На цю програму обираються люди, які вже щось реалізували і які здатні за допомогою програми перейти на якісь новий рівень особистісного розвитку. І за результатами програми, зможуть щось запропонувати в Україні.

Для того, аби країна розвивалася, нам треба ставати частиною глобального світу і пропонувати суспільству ті товари і послуги, які є унікальними за достатньо конкурентною ціною і з високою доданою вартістю. Це має вживлятися в людей ще з дитсадків та шкільної освіти, з початку підприємництва,

– наголосила Наталія Микольська.

Вона говорить, що в українців є потенціал і можливість, але треба перейти до того, що вони будуть готові продавати, знати як, кому і що продавати світові. У нас є велика кількість товарів та послуг гідних, здатних і конкурентних на глобальному ринку. Потрібно просто допомогти українським підприємцям та компаніям зрозуміти, яким чином правильно вийти на ці ринки, як їх визначати, яку вибрати стратегію.

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