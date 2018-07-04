20:47
4 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
24°C 13°C
  • четвер
    26°C 15°C
  • п'ятниця
    28°C 18°C
  • субота
    24°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Ненажерливі фанати Росії. День побєди
Вєсті Кремля
22:58, 3 липня
Вєсті.UA. Новий образ леді Ю. Словечко Киви
Вєсті.UA
20:10, сьогодні
Бізнес на інвалідах: хто стоїть за масштабними грабунками людських земель
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. НСК Олімпійський: головна арена країни
Згадати все
00:24, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Наші товари і послуги конкурентні на глобальному ринку, – експерт

178 Читать новость на русском
Наталія Микольська
Наталія Микольська / womo.ua

Кремнієва долина – це місце, де підприємництво, дух підприємництва, інновації, інформаційні технології, комунікаційні, стартами – це щоденне життя. Відповідно одна з частин мого проекту стосуватиметься популяризації країни, українського бізнесу і виведення його на новий рівень.

Про це розповіла в ефірі 24 каналу заступниця міністра економічного розвитку і торгівлі України Наталія Микольська.

Читайте також: Мустафа Джемілєв відкриє серію українських семінарів у Стенфордському університеті

Троє українців отримали стипендію в одному з найавторитетніших вишів. Восени вони на рік поїдуть в Кремнієву долину навчатися у людей, які стали легендами. Зокрема і у всесвітньовідомого економіста Френсіса Фукуями. Цьогорічними переможцями стали: Наталія Микольська, заступник міністра економічного розвитку, Олександра Устінова з Центру Протидії Корупції, та Іван Примаченко – засновник освітньої онлайн-платформи для самоосвіти Прометеус. Їх відібрали з 668 кандидатів.

В Америці програму фінансує американський фонд Western NIS Enterprise Fund, а в Україні - співак Святослав Вакарчук та інвестор Томаш Фіала. Уперше українці отримали стенфордські стипендії торік. Серед них, зокрема, і Олександра Матвійчук, яка зараз є ініціаторкою всесвітньої акції за звільнення Олега Сенцова.

Відбір до цієї програми проходив в декілька етапів. Перший етап – подача анкети, тоді готувалися рекомендаційні та мотиваційні листи, а також пропозиції щодо потенційного проекту, який реалізовуватимуть у Стенфорді. Це не навчальна програма, а програма де ми всі будемо запрошені дослідниками. Це післядипломна програма, яка спрямована на людей, які мають хорошу освіту, мають достатній професійний досвід,
– зазначила Микольська. 

За її словами, вона створена для того, аби люди перезавантажились, глянули питання, якими вони займаються більш системно не тільки з тієї точки зору проблематики, яка відбувається в Україні, але й зважаючи на досвід інших країн, які проходили такі трансформаційні процеси. На цю програму обираються люди, які вже щось реалізували і які здатні за допомогою програми перейти на якісь новий рівень особистісного розвитку. І за результатами програми, зможуть щось запропонувати в Україні.

Для того, аби країна розвивалася, нам треба ставати частиною глобального світу і пропонувати суспільству ті товари і послуги, які є унікальними за достатньо конкурентною ціною і з високою доданою вартістю. Це має вживлятися в людей ще з дитсадків та шкільної освіти, з початку підприємництва,
– наголосила Наталія Микольська.

Вона говорить, що в українців є потенціал і можливість, але треба перейти до того, що вони будуть готові продавати, знати як, кому і що продавати світові. У нас є велика кількість товарів та послуг гідних, здатних і конкурентних на глобальному ринку. Потрібно просто допомогти українським підприємцям та компаніям зрозуміти, яким чином правильно вийти на ці ринки, як їх визначати, яку вибрати стратегію.

Дивіться відео повного інтерв'ю з Наталією Микольською

 

Теги: Новини України Міністерство економічного розвитку і торгівлі
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Ворожіння на Івана Купала: 5 цікавих способів
сьогодні, 20:02 Ворожіння на Івана Купала: 5 цікавих способів
2687
Недбалі авіакомпанії та туроператори: як відшкодувати збитки пасажира
сьогодні, 20:01 Недбалі авіакомпанії та туроператори: як відшкодувати збитки пасажира
Яніна Ткачук 1138
Как Сенцов разрушил все российские мифы
сьогодні, 19:00 Как Сенцов разрушил все российские мифы
Павло Казарін 508
Чому ми можемо потрапити у дипломатичну пастку, або Крим – це не Косово
сьогодні, 17:01 Чому ми можемо потрапити у дипломатичну пастку, або Крим – це не Косово
Блог Медіа 626
Гройсман проти СБУ: у яких скандалах засвітилася сім'я прем'єр-міністра
сьогодні, 17:00 Гройсман проти СБУ: у яких скандалах засвітилася сім'я прем'єр-міністра
Дмитро Гнап 630
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук