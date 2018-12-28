Насіров Шредінгера: журналісти 24 каналу перевірили, чи з'явився чиновник на робочому місці

28 грудня Роман Насіров, якого нещодавно Окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді голови Державної фіскальної служби, заявив у себе на Facebook-сторінці, що приступив до здійснення повноважень і на законних підставах обіймає посаду очільника відомства. Журналісти 24 каналу вирішили перевірити, чи з'явився таки сумнозвісний чиновник у ДФС.

Ані працівники фіскальної служби, ані поліція, яка чергує в установі на прохідній, Насірова на роботі 28 грудня не бачили.

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Всередину у відомство журналістів не впустили. Натомість, відправили до прес-служби.

Під час телефонного дзвінка до них на прохання підтвердити чи спростувати те, що сумнозвісний Насіров з'явився на роботі, у прес-службі відповіли, що це питання не коментуватимуть.

Ми не коментуємо і все. Нічим не можу вам допомогти,

– зазначили у прес-службі ДФС.

Виходить дивна ситуація: чиновник наче є на роботі, та його тут ніхто не бачив. Або кажуть, що не бачили.

У Міністерстві юстиції на запит журналістів 24 каналу відповіли, що Насіров справді поновлений на посаді, та вони збираються подавати апеляцію.



Відповідь Міністерства юстиції на запит журналістів 24 каналу

Проте не зазначили, чи вже це зробили. За законом на цю процедуру у них є 30 днів. Однак, зважаючи на те, що в Україні починається період свят, їм варто поквапитися.

Зазначимо, Роман Насіров підозрюється у розкраданні понад 2 мільярдів гривень державних коштів. Його звинувачують у співпраці з народним депутатом Олександром Онищенком, під час якої Насіров відтерміновував рентну платню за видобування корисних копалин, а нардеп проводив завдяки цьому корупційні схеми.

У березні 2017 року Насірова заарештували, а на свободу він вийшов після того, як його дружина внесла 100 мільйонів гривень застави.

Що відомо про Романа Насірова: дивіться відео