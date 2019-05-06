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      Насіров знову може користуватися закордонним паспортом: ухвала суду

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      Суд дозволив Насірову користуватися закордонним паспортом
      Суд дозволив Насірову користуватися закордонним паспортом / 24 канал

      Шевченківський райсуд Києва провів 6 травня чергове засідання з розгляду обвинувального акту щодо екс-голови Державної фіскальної служби (ДФС) Романа Насірова та керівника Департаменту ДФС Володимира Новикова. У підсумку суд не зобов'язав їх знову здати паспорти для виїзду за кордон.

      Під час слухання цієї справи прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури клопотав про зміну запобіжного заходу. Також у САП хотіли, аби на обвинувачених було покладено відповідні обов’язки задля забезпечення належної процесуальної поведінки з їхнього боку, зокрема, обов’язку здати паспорти для виїзду за кордон.

      Дивіться також: Позов проти лікаря, Кабміну та уряду: які судові позови ініціював Роман Насіров

      Раніше ці обов’язки вже покладали на Насірова та Новикова, проте 2 по 6 травня 2019 року вони не діяли через неможливість суду вчасно розглянути клопотання прокурора про продовження терміну їхньої дії.

      У підсумку колегія у складі суддів Бугіля, Щебуняєвої та Хардіної на обвинувачених поклала обов’язки з’являтися до суду за викликом, повідомляти суд про зміну місця проживання та роботи, а також утриматися від спілкування зі свідками з питань кримінального провадження. Щоправда, у задоволенні клопотання щодо покладення на них інших обов'язків, зокрема зобов’язання Насірова та Новикова здати закордонні паспорти, колегія суддів відмовила.

      Наступне судове засідання призначено на 10:00 17 травня 2019 року.

      Це не перше гучне рішення з боку Шевченківського райсуду Києва на користь Насірова. Зокрема, на початку березня він майже втричі зменшив розмір застави колишньому очільнику ДФС – зі 100 мільйонів до 36 мільйонів гривень. Крім того, наприкінці вересня 2018 року цей суд зняв з Насірова електронний браслет. 

      У чому звинувачують Романа Насірова? Екс-голові ДФС закидають корупційні схеми. Зокрема, його підозрюють у розкраданні понад 2 мільярдів гривень державних коштів. Також Насірова звинувачують у співпраці з народним депутатом Олександром Онищенком, під час якої депутат відтерміновував рентну платню за видобування корисних копалин, а нардеп проводив завдяки цьому корупційні схеми.

      У березні 2017 року чиновника заарештували, а на свободу він вийшов після того, як його дружина внесла 100 мільйонів гривень застави. 31 січня Кабмін звільнив його з посади голови ДФС, а вже 11 грудня 2018 року Окружний адміністративний суд Києва поновив Насірова на посаді та зобов'язав виплатити упущений заробіток.

      До слова, раніше прокурори САП надали суду документи про те, що Насіров, окрім паспорта громадянина України, має ще й паспорти Великобританії та Угорщини.

      Що відомо про Романа Насірова: дивіться відео

       

      як розгорталися останні події навколо романа насірова:
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      Теги: Новини України Новини політики Судді Роман Насіров Затримання Насірова
      Джерело: 24 канал
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