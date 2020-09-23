У столиці за оренду однокімнатної квартири в вересні просять 13 тисяч 420 гривень, в той час як у Херсоні чи Хмельницькому – близько 5 тисяч гривень. Щоправда, і зарплата в Києві та Херсоні відрізняється.

Рейтинг доступності житла в містах України опублікував Picodi.com. Аналітики порівняли пропозиції на ринку нерухомості зі середньою зарплатою.

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Доступність оренди житла в Україні

Найвища середня вартість оренди

у Києві – 13 тисяч 420 гривень на місяць;

в Одесі – 10 тисяч 220 гривень;

у Дніпрі – 10 тисяч 20 гривень.

Найдешевше орендувати однокімнатну квартиру можна:

в Кропивницькому – середня вартість 4 тисячі 90 гривень на місяць;

у Житомирі – 5 тисяч 570 гривень;

у Миколаєві – 6 тисяч 20 гривень на місяць.

Середньомісячна зарплата

Найвища зарплата виявилась у Києві – 12 тисяч 572 гривні, після вирахування податків. Згідно з даними Держстату, в чотирьох містах України середня заробітна плата становить менше 7 тисяч гривень на місяць – це в Чернівцях, у Чернігові, у Тернополі та в Луцьку.

Де найвигідніше орендувати житло

Найвигідніше співвідношення вартості оренди житла до зарплати в Кропивницькому. Родина з 2-х працюючих осіб зі середньою зарплатою витратить на житло 27, 5% від місячного доходу.

Також серед доступних міст виявилися:

Житомир – 35,5%;

Миколаїв – 35,7%;

Суми – 36,3%.

Найдорожчі міста для оренди житла

Мешканці Одеси витрачають 64% свого доходу на оренду житла.

Інші міста:

Дніпро – 59,7% від доходу родини;

Львів – 56% від доходу;

Київ – 53,4% від загального доходу на місяць.



Доступність оренди в Україні / Інфографіка 24 каналу

Аналітики порівнювали вартість оренди однокімнатних квартир, площа яких від 40 квадратних метрів, у вересні 2020 року зі середнім доходом сім'ї з двох осіб.