Наскільки доступне житло для оренди в Україні: інфографіка
У столиці за оренду однокімнатної квартири в вересні просять 13 тисяч 420 гривень, в той час як у Херсоні чи Хмельницькому – близько 5 тисяч гривень. Щоправда, і зарплата в Києві та Херсоні відрізняється.
Рейтинг доступності житла в містах України опублікував Picodi.com. Аналітики порівняли пропозиції на ринку нерухомості зі середньою зарплатою.
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Доступність оренди житла в Україні
Найвища середня вартість оренди
- у Києві – 13 тисяч 420 гривень на місяць;
- в Одесі – 10 тисяч 220 гривень;
- у Дніпрі – 10 тисяч 20 гривень.
Найдешевше орендувати однокімнатну квартиру можна:
- в Кропивницькому – середня вартість 4 тисячі 90 гривень на місяць;
- у Житомирі – 5 тисяч 570 гривень;
- у Миколаєві – 6 тисяч 20 гривень на місяць.
Середньомісячна зарплата
Найвища зарплата виявилась у Києві – 12 тисяч 572 гривні, після вирахування податків. Згідно з даними Держстату, в чотирьох містах України середня заробітна плата становить менше 7 тисяч гривень на місяць – це в Чернівцях, у Чернігові, у Тернополі та в Луцьку.
Де найвигідніше орендувати житло
Найвигідніше співвідношення вартості оренди житла до зарплати в Кропивницькому. Родина з 2-х працюючих осіб зі середньою зарплатою витратить на житло 27, 5% від місячного доходу.
Також серед доступних міст виявилися:
- Житомир – 35,5%;
- Миколаїв – 35,7%;
- Суми – 36,3%.
Найдорожчі міста для оренди житла
Мешканці Одеси витрачають 64% свого доходу на оренду житла.
Інші міста:
- Дніпро – 59,7% від доходу родини;
- Львів – 56% від доходу;
- Київ – 53,4% від загального доходу на місяць.
Доступність оренди в Україні / Інфографіка 24 каналу