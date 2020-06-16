Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україна планує до 2023 року відмовитися від кредитів Міжнародного валютного фонду.

Такий план реалістичний, якщо не робити дурниць, які створять додатково політичну або економічну кризу. Про це в прямому ефірі на 24 каналі розповів ексміністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Олексій Милованов.

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Він пояснив, що мова йде не про те, щоб відмовитися від програми, а правильно "випуститися" з неї. Тобто програма надається тим країнам, які мають не дуже успішну економіку й постійно потребують якоїсь підтримки.

Це означає, що наша економіка недостатньо сильна. Великі, сильні кризи не від нас залежать, але сама економіка також слабка. Вирости з програми, випуститися – означає, що економіка дійсно стала незалежною від підтримки МВФ і це гарна ідея та мета,

– пояснив Олексій Милованов.

На його думку, такий план реалістичний, але багато залежить від того, як наступний буде розвиватися і яка буде економічна політика наступний рік-два.

Який борг України

Олексій Милованов повідомив, що правильно оцінювати не тільки борги МВФ, а весь державний борг. Він на початок 2020 року, ще до кризи, був менше, ніж 50% від ВВП, хоча нещодавно ця цифра була – 80%. Це дуже маленька цифра у порівнянні з іншими країнами, які розвиваються.

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"Цього (2020 – 24 канал) року він дійсно збільшиться. А потім, сподіваюся, що за відповідальної макрополітики, фінансової політики й бюджетної він зменшиться знову до такого або й нижчого рівня. Коли це відбувається, означає, що відсоток, за яким ми можемо запозичувати гроші, стає меншим. Тоді нам МВФ непотрібний", – додав Милованов.