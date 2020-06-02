Приблизно на початку 2021 року українська економіка зможе вийти на докризовий рівень. Щоправда, це не стосуватиметься галузей, які найбільше постраждали від пандемії.

До таких належать пасажирські перевезення (зокрема, авіаперельоти) та ресторанний бізнес. Про це в ефірі 24 каналу розповів економічний експерт Тарас Козак.

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► Падіння ВВП

Він зазначив, що за перший квартал падіння ВВП України становило приблизно 1,5 % – і це доволі небагато. Поясненням цьому є те, що карантин зачепив лише два тижні першого кварталу – кінець березня.

"В квітні ж ситуація стала набагато гіршою. Наприклад, пасажирські перевезення впали на 98,5%, приблизно на такі ж величезні показники впали сфери громадського харчування, надання спортивних послуг", – пояснив Козак.

Він додав, що зараз багато сфер відновлюються і ситуація покращується, проте, як це буде виглядати в цифрах – сказати нелегко. За прогнозами економістів, за рік українська економіка впаде на 5 – 11%.

► Варіанти відновлення

Економічний експерт розповів про декілька варіантів відновлення після кризи:

Варіант V. Різке падіння і різке відновлення. За прогнозами економістів, цей варіант не дуже імовірний в Україні.

Варіант W. Якщо почнеться друга хвиля пандемії – це потягне за собою друге падіння.

Варіант L. Падіння і дуже повільне зростання.

"Я думаю, що в Україні буде щось подібне на латинську літеру U. Падіння і плавне зростання. Десь на початку наступного року ми приблизно з більшості галузей вийдемо на докризовий рівень", – запевнив Козак.

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Також економічний експерт додав, що на докризовий рівень до початку 2021 року навряд зможуть вийти сфери пасажирських перевезень і громадського харчування.

Дивіться відео: Тарас Козак розповів про відновлення української економіки