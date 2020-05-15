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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Наскільки впала економіка України: перша оцінка від Держстату

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Наскільки впала економіка України
Наскільки впала економіка України / Getty Images

Державна служба статистики дала оцінку ВВП України за перші три місяці 2020 року. Згідно з першими даними, економіка України скоротилася на 1,5% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.

Порівнюючи дані з четвертим кварталом 2019 року, падіння становило 0,8%. Про це мовиться на сайті Держстату.

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За інформацією Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, реальний валовий внутрішній продукт України у січні – березні 2020 році скоротився на 1,2%.

Наскільки може впасти ВВП за прогнозами НБУ

Раніше Національний банк України опублікував щоквартальний інфляційний звіт із прогнозом розвитку економіки. Серед невтішних прогнозів – скорочення ВВП на 11% у другому кварталі.

За прогнозами НБУ, реальний ВВП у поточному році знизиться на 5% через звуження внутрішнього та зовнішнього попиту на тлі карантину. Вплив цих чинників на економіку найвідчутніше позначиться впродовж II кварталу 2020 року – на 11%.

Що спричиняє падіння ВВП

  • зниження інвестиційного та зовнішнього попиту;
  • скорочення обсягів транзиту газу;
  • запровадження карантину.

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Як коронавірус вплинув на світову економіку

  • Пандемія коронавірусу вплинула на всіх, починаючи від промислових гігантів та завершуючи дрібними підприємствами.
  • За попередніми прогнозами, прибуток авіакомпаній через пов'язану з коронавірусом кризу у 2020 році знизиться на 55% або на 314 мільярдів доларів у порівнянні з показником 2019 року.
  • Аби пом'якшити фінансовий вплив пандемії COVID-19 авіакомпанії звільняють своїх працівників та зменшують зарплати.
  • Обсяги фінансової допомоги центральних банків для боротьби з пандемією коронавірусу можуть вплинути на ціну золота. Вартість дорогоцінного металу може зрости до рекордного рівня до жовтня 2021 року.
  • Фондові ринки світу продовжує "лихоманити". Основні біржові показники то різко опускаються на тлі економічного спаду через коронавірус та обвал цін на нафту, то, навпаки, – підіймаються після введення державами антикризових заходів для боротьби з наслідками COVID-19.
Автор: Альона Захарова
Теги: Статистика Світова криза 2020 ВВП НБУ Новини України
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