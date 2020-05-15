Наскільки впала економіка України: перша оцінка від Держстату
Державна служба статистики дала оцінку ВВП України за перші три місяці 2020 року. Згідно з першими даними, економіка України скоротилася на 1,5% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.
Порівнюючи дані з четвертим кварталом 2019 року, падіння становило 0,8%. Про це мовиться на сайті Держстату.
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За інформацією Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, реальний валовий внутрішній продукт України у січні – березні 2020 році скоротився на 1,2%.
Наскільки може впасти ВВП за прогнозами НБУ
Раніше Національний банк України опублікував щоквартальний інфляційний звіт із прогнозом розвитку економіки. Серед невтішних прогнозів – скорочення ВВП на 11% у другому кварталі.
За прогнозами НБУ, реальний ВВП у поточному році знизиться на 5% через звуження внутрішнього та зовнішнього попиту на тлі карантину. Вплив цих чинників на економіку найвідчутніше позначиться впродовж II кварталу 2020 року – на 11%.
Що спричиняє падіння ВВП
- зниження інвестиційного та зовнішнього попиту;
- скорочення обсягів транзиту газу;
- запровадження карантину.
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Як коронавірус вплинув на світову економіку
- Пандемія коронавірусу вплинула на всіх, починаючи від промислових гігантів та завершуючи дрібними підприємствами.
- За попередніми прогнозами, прибуток авіакомпаній через пов'язану з коронавірусом кризу у 2020 році знизиться на 55% або на 314 мільярдів доларів у порівнянні з показником 2019 року.
- Аби пом'якшити фінансовий вплив пандемії COVID-19 авіакомпанії звільняють своїх працівників та зменшують зарплати.
- Обсяги фінансової допомоги центральних банків для боротьби з пандемією коронавірусу можуть вплинути на ціну золота. Вартість дорогоцінного металу може зрости до рекордного рівня до жовтня 2021 року.
- Фондові ринки світу продовжує "лихоманити". Основні біржові показники то різко опускаються на тлі економічного спаду через коронавірус та обвал цін на нафту, то, навпаки, – підіймаються після введення державами антикризових заходів для боротьби з наслідками COVID-19.