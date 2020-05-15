Наскільки впала економіка України: перша оцінка від Держстату

Державна служба статистики дала оцінку ВВП України за перші три місяці 2020 року. Згідно з першими даними, економіка України скоротилася на 1,5% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.

Порівнюючи дані з четвертим кварталом 2019 року, падіння становило 0,8%. Про це мовиться на сайті Держстату.

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За інформацією Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, реальний валовий внутрішній продукт України у січні – березні 2020 році скоротився на 1,2%.

Наскільки може впасти ВВП за прогнозами НБУ

Раніше Національний банк України опублікував щоквартальний інфляційний звіт із прогнозом розвитку економіки. Серед невтішних прогнозів – скорочення ВВП на 11% у другому кварталі.

За прогнозами НБУ, реальний ВВП у поточному році знизиться на 5% через звуження внутрішнього та зовнішнього попиту на тлі карантину. Вплив цих чинників на економіку найвідчутніше позначиться впродовж II кварталу 2020 року – на 11%.

Що спричиняє падіння ВВП

зниження інвестиційного та зовнішнього попиту;

скорочення обсягів транзиту газу;

запровадження карантину.

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