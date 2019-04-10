Наскільки активними будуть виборці Зеленського і Порошенка у другому турі

21 квітня українці остаточно визначать, хто буде наступним президентом України. Якою буде явка у другому турі і як це вплине на результати виборів – далі в матеріалі 24 каналу.

Явка молоді в першому турі зросла

В першому турі президентських виборів явка склала 62,72% виборців. Як зауважують соціологи, загалом це стандартний показник для України. Зокрема, в 2004 році, коли українці обирали між Ющенком і Януковичем, явка була 74% в першому турі і 80% – в другому. В 2010 – 66% і 69% відповідно. В 2014 – після втечі Януковича – майже 60%. Тоді, нагадує директор фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна, вибори проігнорував схід України. Навіть там, де виборці могли проголосувати, не пішли на дільці, оскільки не бачили свого кандидата.

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Якою була явка на виборах президента в різні роки

Директор соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович зазначає: порівняно з 2014 роком явка серед молоді зросла в 1,4 рази. Половина молоді віком 18-29 років прийшли голосувати 31 березня. Також відчутно зросла явка і серед пенсіонерів – в 1,3 рази. Передусім на сході і півдні країни. В інших вікових групах приріст явки склав 1,1-1,2 рази. Цікавим, за його словами, є аналіз зміни структури явки за віком в різні часи голосування. Старші люди найактивніші до 12 години, молодь – після 12. Але на цих виборах різниця не була такою відчутною, як у 2014 році. Додалося молоді, яка голосує зранку і старші люди були відносно активніші у другій половині дня голосування.

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Соціолог додає: не варто вважати Зеленського кандидатом від молоді. Так, близько 60% виборців віком 18-25 років проголосували за нього. Але й 10% тих, кому 60 років і більше, також проголосували за нього. Тобто бабусі і дідусі підтримали Зеленського. Перевага молоді в його електораті є, але не критична.

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Градус протистояння між Зеленським і Порошенком мобілізує виборців

На думку спостерігачів, явка виборців у другому турі буде меншою. Особливо, що стосується молоді. За словами Ірини Бекешкіної, значна частина тих, хто в першому турі не голосував за Зеленського і Порошенка, вирішать взагалі не йти. Тим більше, що деякі з кандидатів, які вибули, закликали не голосувати за жодного з переможців. Крім того, багатьом знову треба буде стояти в чергах, щоб змінити місце голосування. І певна кількість виборців не захоче це робити.

Олексій Антипович вважає, що емоційність, яку демонструють Зеленський і Порошенко, навпаки мобілізує виборців.

Зеленський – з його умовами про проведення дебатів, здачею аналізів. Порошенко вже відкрито протистоїть Путіну на всіх білбордах. Все це мобілізує виборців. Всі, хто прийшов 31 березня, щоб проголосувати за Зеленського або Порошенка, однозначно, прийдуть і 21 квітня,

– переконаний Олексій Антипович.

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Як зауважує соціолог, більшість кандидатів, які вибули після першого туру, опозиційно налаштовані до Порошенка. Вочевидь, їхні виборці прийдуть на виборчі дільниці. Хоча певна частина з тих, хто розчарований і чий кандидат не пройшов до другого туру, не підуть. Тому, напевно, явка збалансується і буде приблизно такою, як і в першому турі. Можуть прийти навіть ті, хто не голосував у першому турі.



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"Можна сказати, що Зеленський об’єднує державу. Але це об’єднання не в ідеології, не схід-захід, не в темі мови, зовнішнього вектору, а на темі протистояння з нинішньою ситуацією в державі і незадоволенням владою", – підкреслює соціолог.

Як кандидати мобілізуватимуть своїх виборців?

Олексій Антипович вважає, що, зокрема, Зеленському, особливо робити нічого не треба. Всі, хто опозиційно налаштований до діючої влади і Порошенка зокрема, прийдуть і проголосують за Зеленського. Що робити Порошенку – велике питання.

Заяви Порошенка про оновлення команди, розуміння помилок, комунікацію з виборцями, протистояння з Путіним орієнтовані на мобілізацію виборця. Але сумнівно, що цього достатньо. Розриви у відсотках із Зеленським можна скорочувати, але Порошенку буде важко його наздогнати,

– зазначає Антипович.

На думку Ірини Бекешкіної, дебати між Зеленським і Порошенком можуть вплинути і на рейтинги кандидатів, і на підвищення явки в другому турі президентських виборів.

Нижча явка зіграє проти Зеленського. В Порошенка старша аудиторія, яка взагалі більше ходить на вибори. Якщо дебати не відбудуться, то це дещо розчарує виборців Зеленського, але незначну частину. Тоді, швидше за все, Порошенко прийде на Суспільне і братиме участь у дебатах сам із собою,

– говорить Ірина Бекешкіна.

При цьому, за словами Антиповича, можливі компромати на рейтинги Зеленського і Порошенка не вплинуть.

"В Україні люблять тих, кого б’ють. До Зеленського компромат не приліпиться. Так само, як і до Порошенка. Це показав скандал із "Укроборонпромом", який не відрізав його рейтинг. Хоча не дозволив подальшого розширення електорального поля", – зауважив Олексій Антипович.