Наскільки безпечні для дитини рентгенівські промені: відповідь лікаря

Сучасна медична наука пропонує чимало методів, які допомагають вчасно виявляти захворювання, серед яких – рентгенографія.

Лікар Євген Комаровський пояснив, чи шкодить здоров’ю дитини рентгенографія.

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Дитячий лікар Євген Комаровський “Сучасні рентген-апарати дають цілком помірні опромінення і ніякого реального ризику для здоров’я дітей немає. Батьки повинні розуміти, що якщо ви повинні були зробити дитині один чи два рентген-знімки протягом року, навіть якщо потрібно було зробити 6 знімків за півроку, то у цьому немає нічого потенційно небезпечного”.

Проте це не означає, що лікар заохочує робити рентген-знімки. Проте якщо кожне чхання дитини є у вашого лікаря приводом відправити на рентген, то варто подумати не про шкідливість рентгену, а про шкідливість лікаря. Варто підшукати більш досвідченого фахівця.



Наскільки безпечні для дитини рентгенівські промені

Євген Комаровський звертає увагу на те, що людину оточує радіація. Тому звичний політ на літаку протягом години – це приблизна кількість радіації для людини, що й один рентгенівський знімок.

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