Наскільки безпечні для дитини рентгенівські промені: відповідь лікаря
Сучасна медична наука пропонує чимало методів, які допомагають вчасно виявляти захворювання, серед яких – рентгенографія.
Лікар Євген Комаровський пояснив, чи шкодить здоров’ю дитини рентгенографія.
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Проте це не означає, що лікар заохочує робити рентген-знімки. Проте якщо кожне чхання дитини є у вашого лікаря приводом відправити на рентген, то варто подумати не про шкідливість рентгену, а про шкідливість лікаря. Варто підшукати більш досвідченого фахівця.
Наскільки безпечні для дитини рентгенівські промені
Євген Комаровський звертає увагу на те, що людину оточує радіація. Тому звичний політ на літаку протягом години – це приблизна кількість радіації для людини, що й один рентгенівський знімок.
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