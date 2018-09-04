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Наскільки домашні улюбленці схожі до своїх господарів: кумедна фотопідбірка

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Наскільки домашні улюбленці схожі до своїх господарів
Наскільки домашні улюбленці схожі до своїх господарів / BoredPanda

Часто домашні улюбленці мають неймовірну схожість з їх власниками. Фотограф Хідрелі Діао з Бразилії вирішив показати це у серії кумедних знімків.

Митці часто обирають для своєї творчості незвичні прояви. Так, бразильський фотограф, який має особливу прихильність до собак, вирішив створювати портрети домашніх улюбленців та їх власників. Однак робить це митець оригінально та кумедно, передає BoredPanda

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Хідрелі Діао окремо фотографує людей та тварин. При цьому власники домашніх улюбленців повністю відтворюють позу, в якій їх собаки позували перед камерою. Об'єднавши два знімки, бразилієць показує схожість обох героїв знімку. 

Наразі у підбірці фотографа є 25 таких робіт, які Хідрелі вмістив до фотопідбірки "Ви виглядаєте так, як ваш собака". Кумедні портрети не можуть не викликати посмішку у глядачів, відтак уже підкорили мережу. 


Роботи бразилійського фотографа


Наскільки собаки схожі до своїх власників


Кумедний фотопроект


Собаки та їх власники


Курйозна фотопідбірка


Власники собак та їх домашні улюбленці


Фотопідбірка "Ви виглядаєте, як ваш собака"


Проект бразильського фотографа


Кумедні фотопорівняння

Теги: LifeStyle Курйозні новини світ тварин
Джерело: 24 Канал
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