Наскільки легко і дешево можна купити авто на єврономерах в Україні: дослідження

Згідно зі статистикою за 2017 рік, кожна шоста аварія на дорогах за участі машин на єврономерах. Водій такого авто може втекти з місця аварії, і ніхто його не знайде. Тож не дивно, що охочих купити дешеву машину з-за кордону в Україні все більше.

Кожне п'яте продане в серпні авто – на єврономерах. У пошуках дешевих іноземних автівок вирушили на столичний авторинок.

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Біля метро Житомирська журналісти такого добра не знайшли, а от за оголошенням в інтернеті – хоч греблю гати. Придивлялися до найдешевших пропозицій. За легендою, журналістка щойно отримала права і шукає машину, аби навчитися їздити.

Лише півтори тисячі доларів і хоч завтра можна їхати в Жмеринку за двадцятирічним Volkswagen, пригнаним з Польщі. От тільки через рік ще доведеться викласти ще. Інший умілець переконує, що документи будуть на 5 років на Audi за дві з половиною зелених. Дешево, але в обхід закону.

У мене є інформація, що за півроку сумарно ввезли 100 тисяч машин легально і 600 тисяч автомобілів заїхало в режимі транзиту або тимчасового ввезення. Часто "євробляхер", що завдав збитку іншим машинам або чиємусь здоров'ю чи життю, просто кидає машину і втікає. І далі, для того, щоб його знайти, потрібен ледь не кримінальний відділ ДБР,

– сказав член правління Спілки автомобілістів України Петро Козак.

Аналітики підрахували: кожне п'яте продане авто на вторинному ринку у серпні в україні – на єврономерах. І це вже бізнес не тільки для спритних українців, а й для наших сусідів. Лише 17 мешканців польського Перемишля є власниками 12500 автомобілів в Україні. Більшість наших громадян розмитнювати вже куплені авто не збираються. І ледь не кожного дня ДТП спричиняє водій авто на єврономерах.



ДТП з машиною на єврономерах

Ситуація може дещо змінитись вже восени. Якщо під куполом проголосують за законопроекти Южаніної про розмитнення авто.

"Восени ми чекаємо на друге читання. У разі, якщо все позитивно складеться, то весь цей перелік єврономерів, які перебувають на території України або які будуть в’їжджати на територію України будуть проходити реєстрацію. Для нас це фактично нічим не буде відрізнятися від державної реєстрації, а правоохоронці матимуть до них доступ", – зазначив начальник головного сервісного центру МВС Владислав Криклій.

Однак, активісти кажуть, що наявні законопроекти – не ідеальні. Потрібно привести українське законодавство до європейського зразка.

Потрібно зняти існуючі обмеження при розмитненні автомобілів, а саму вартість розмитнення зробити адекватною. Тобто в моєму розумінні адекватне розмитнення – це не більше, ніж третина вартості автомобіля,

– наголосив співзасновник громадської спілки Доступне авто Михайло Катрук.

А поки – попит є, бізнес із ввезення авто працює і машин на єврономерах, які безкарно підрізають авто на українській реєстрації – все більше на дорогах нашої країни. За різними даним таких авто в нашій країні від півтора до трьох мільйонів.