Наскільки менше люди сплять через інтернет

Науковці провели дослідження та встановили, що через високошвидкісний інтернет люди менше сплять.

Результати оприлюднили у Journal of Economic Behavior and Organization.

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Дослідження показало, що люди, які користувалися широкосмуговим інтернетом, на 25 хвилин менше відпочивали.

А от люди, які мали високошвидкісний інтернет, спали на добу менш як шість годин на 25% частіше ніж ті, хто не мав доступу до Мережі.

Більш виражений сон у людей віком від 18 до 30 років. Різниця у часі сягає 70 хвилин.

Доступ до інтернету впливає на і на якість сну. Люди, які користувалися інтернетом, частіше прокидалися та не були задоволені своїм сном.

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