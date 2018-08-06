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Наскільки менше люди сплять через інтернет

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Наскільки менше люди сплять через інтернет
Наскільки менше люди сплять через інтернет / titanfx.com

Науковці провели дослідження та встановили, що через високошвидкісний інтернет люди менше сплять.

Результати оприлюднили у Journal of Economic Behavior and Organization.

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Дослідження показало, що люди, які користувалися широкосмуговим інтернетом, на 25 хвилин менше відпочивали.
А от люди, які мали високошвидкісний інтернет, спали на добу менш як шість годин на 25% частіше ніж ті, хто не мав доступу до Мережі.

Більш виражений сон у людей віком від 18 до 30 років. Різниця у часі сягає 70 хвилин.

Доступ до інтернету впливає на і на якість сну. Люди, які користувалися інтернетом, частіше прокидалися та не були задоволені своїм сном.

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Теги: Здорове життя Здоров'я Інтернет Техно
Джерело: 24 Канал
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