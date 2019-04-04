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      Наскільки можливим є проведення дебатів між Зеленським і Порошенком на НСК "Олімпійський"

      593 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський і Петро Порошенко
      Володимир Зеленський і Петро Порошенко / Соцмережі

      На Суспільному запевнили, що вони мають технічну можливість провести трансляцію з НСК "Олімпійський" під час дебатів між кандидатами у президенти Володимиром Зеленським і Петром Порошенком. Щоправда, відповідно до закону, дебати мають проходити у студії (кімнаті) національного мовника.

      Як пояснили представники Суспільного, сьогодні є чинним положення Центральної виборчої комісії про проведення дебатів від 2014 року. Тут власне і мовиться, що дебати проводять у студії (кімнаті) національного мовника, передає "Громадське".

      Читайте також: Це буде шоу, – Аласанія про умову Зеленського до Порошенка щодо дебатів на "Олімпійському"

      Тому зараз слово – за ЦВК. Якщо вони ухвалять нове положення, в якому виключать цю норму, тоді дебати є можливими. Якщо ні — то це буде шоу, або дискусія, але не дебати,
      – констатували у прес-службі мовника.

      3 квітня переможець першого туру виборів Володимир Зеленський викликав на дебати чинного українського гаранта Петра Порошенка, який у виборчих перегонах посів другу сходинку. Лідер "Кварталу 95" оприлюднив відповідне відео, в якому ще й поставив Порошенку свої умови, однією з яких є проведення дебатів на НСК "Олімпійський".

      Зеленський викликав Порошенка на дебати: дивіться відео 

       

      Згодом у прес-службі "Олімпійського" заявили, що вони ані офіційних заяв, ані проектів угод на проведення дебатів не отримували. Водночас у БПП наголосили, що Порошенко не влаштовуватиме дебати з іншим кандидатом у президенти на стадіоні у Києві.

      Він буде зустрічатись в телестудії, де мають нормально, професійно відбутись дебати. А на стадіон до нього (Зеленського, – 24 канал) може прийти Павелко (президент Федерації футболу України, – 24 канал) і зіграти у футбол,
      – прокоментувала заклик Зеленського народна депутатка від партії "Блок Петра Порошенка" Марія Іонова.

      як розгортаються події навколо дебатів між зеленським і порошенком:
      blog_ava
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      3 квітня
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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Дебати Зеленського з Порошенком Петро Порошенко Медіа Президентські вибори 2019
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