Наскільки прибуткова комерційна нерухомість в Україні: пояснення у цифрах

Квадратні метри, які приносять дохід, завжди в тренді. Проте є на ринку нерухомості об'єкти, за якими покупці полюють більше, ніж за звичайними квартирами – це комерційна нерухомість.

Як зазначають аналітики ринку, у такої нерухомості є очевидці переваги.

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За словами фахівців, якщо виставити одну й ту ж квартиру на першому поверсі житлового будинку на продаж, проте в першому випадку – як житло, а в другому – як площу під магазин, то потенційних покупців у другому випадку буде вдвічі більше, пише "Минфин".

Керівник агентства з нерухомості Best&Seller Ірина Луханіна зазначає, що інвестори зараз масово шукають приміщення під подальшу здачу в оренду, адже попит зашкалює і як наслідок – ставки ростуть.

У випадку з комерційною нерухомістю добре можна отримати прибуток можна з найбільш різноманітних об'єктів: від квартир на перших поверхах "хрущовок" до приміщень у фешенебельних торгових та офісних центрах.

Переваги "вторинки"

За даними видання, найчастіше потенційні інвестори шукають комерційні площі в старому житловому фонді.

Найбільшою перевагою такого приміщення є те, що воно порівняно недороге.

Квартири, виведені з житлового фонду, як правило, невеликі – від 35 квадратів. Але при бажанні можна знайти і площі побільше – до 170 метрів квадратних. Відповідно, і коштують вони недорого. Приміщення під комерцію на 20% дорожчі, ніж квартири, але тим не менш, цілком доступні. За 50-70 тисяч гривень. Можна придбати колишню однокімнатну квартиру до 40 метрів квадратних у спальному районі,

– пояснює керівник агенції з нерухомості.

Такі квартири зараз, окрім магазинів, кафе чи перукарень, популярні серед численних шоу-румів.

Оренда таких приміщень у Києві обходиться приблизно у 15-20 доларів за квадратний метр.

Наприклад, колишня однокімнатна квартира в "хрущовці", яку у якості житла можна було б здавати приблизно за 7 тисяч гривень на місяць, вже у вигляді шоу-руму чи магазину приноситиме дохід у розмірі 600-800 доларів на місяць (приблизно 17-23 тисячі гривень).

За примітивними підрахунками, якщо ви придбаєте таке приміщення за 50 тисяч доларів, то реально "відбити" його вартість вже через 5-6 років.



Комерційна нерухомість на перших поверхах житлових будинків користується неабияким попитом

Прибутковий нежитловий фонд

Як альтернативу можна розглянути нежитловий фонд, вбудований у житлові будинки. Як правило, такі приміщення як в старих, так і нових висотках проектуються під комерцію.

Для прикладу, фасадні приміщення в центрі Києва починаються від 2,5 тисяч доларів за квадратний метр, тобто площі під скромний магазин в 100 квадратів обійдуться не менш ніж у 250 тисяч доларів.

Якщо ви таки вирішили вкласти гроші у таку нерухомість, то здавати її можна буде за непогані гроші – від 20-30 доларів в спальних районах до 50 за квадрат у фасадних будівлях в центрі міста.

Тобто, здаючи в оренду приміщення площею у 100 метрів квадратних, власник зможе заробляти до 5 тисяч доларів на місяць.

За словами ріелторів, у центрі Києва є й такі приміщення в центрі Києва, де за оренду просять до 20 тисяч доларів за місяць. І, як не дивно, вони не простоюють, оскільки, як тільки виїжджає один орендар, на його місці з'являється інший.



Комерційна нерухомість в центрі Києва ніколи не простоює